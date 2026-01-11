Cientos de bogotanos se reúnen en el Campín para rendir homenaje a Yeison Jiménez

La muerte de Yeison Jiménez sigue generando millones de reacciones en los colombianos, quienes se han tomado sus redes sociales para recordar la memoria y música que, sin duda alguna, quedará como su legado para la historia del género.

Por esto, los homenajes ya han empezado en distintas ciudades del país por lo que la capital ya cuenta con cientos de asistentes, a las afueras del estadio El Campín en donde el caldense tenía una cita este próximo 28 de marzo.

RELACIONADO Abuelita cumplió su sueño de conocer a Yeison Jiménez a días de su muerte

Homenaje para Yeison Jiménez en Bogotá

Este domingo 11 de enero pasará a la historia como uno de los días más tristes en el país, pues millones de colombianos se han unido en una misma voz para entonar las canciones de Yeison Jiménez y rezar por su descanso eterno.

Por medio de fotografías, velas, flores, globos y pancartas, el homenaje hacia el artista ha generado gran conmoción entre todos los seguidores del hombre, quienes explicaron el nefasto impacto de su partida para el género popular.

Por esto, sus diferentes clubs de fans lograron una maratónica convocatoria para que, desde diferentes partes del país, los ciudadanos pudieran llegar al lugar en donde Jiménez hizo historia, el día de su cumpleaños número 34, y donde hoy será recordado por siempre.

Por medio de velatones, los fanáticos también tuvieron la oportunidad de plasmar cientos de mensajes en una gigantesca tela blanca con la que buscan agradecer el gran trabajo que el cantante realizó y con el que se catapultó no solo como uno de los artistas más queridos en Colombia, sino como uno de los referentes más importantes de la música regional en el mundo.

Pese a la amplia tragedia que hoy embarga todos los corazones, miles de fanáticos han recordado al cantante con gran alegría y profunda admiración. Parte de los agradecimientos, por parte de los asistentes, afirman que el cantante inspiró millones de vidas por medio de las canciones que escribía e interpretaba.

RELACIONADO La canción con la que Yeison Jiménez le cantó a la muerte y quiso ser despedido por sus fans

Abuelita de 86 años rompe en llanto ante la muerte de Yeison Jiménez

Otra de las historias que han conmovido al país entero corresponde a la de Amaida Londoño, una mujer de 86 años que viajó desde el municipio de Dagua hasta Cali para conocer al cantante, en el marco de la más reciente Feria de Cali.

Entre lágrimas y sentimiento, la mujer agradeció la oportunidad que la vida le dio de poder conocer a su ídolo, días antes de la fatídica tragedia que hoy enluta a todo el país.