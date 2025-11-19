¿Se acabó el ambiente de calma en San Andrés? homicidios aumentaron un 65%

Toma el siguiente texto y verifica si tiene errores de ortografía. No quiero que cambies el texto, solo corrige los errores de ortografía en caso de que los tenga:

El ambiente de calma que, durante años, ha atraído a miles de turistas al territorio insular de San Andrés estaría en riesgo por cuenta de un aumento inesperado en la tasa de homicidios registrados en la isla.

De acuerdo con cifras de las autoridades isleñas, en lo que va del 2025 se ha registrado un aumento del 65% en el número de personas asesinadas. Son 33 casos, en comparación con los 20 registrados a corte de noviembre del 2024, cuando los lugareños celebraban una disminución del 45% en el mismo índice.

Llama la atención que la mayoría de las víctimas registran anotaciones por delitos, como indicó el coronel James Totena, comandante de la Policía de San Andrés, en declaraciones entregadas a la prensa:

"Muchos de los que han perdido la vida registran anotaciones por diferentes delitos e ingresos a los centros de reclusión. Son actores delictivos acá en la zona, dedicados al hurto, al microtráfico, incluso, algunos procesados por tentativas de homicidio y hurto agravado, que han venido saliendo en el transcurso del año y vienen a afectar la vida de las personas en la isla".

¿Qué están haciendo las autoridades para frenar el alza en los índices de homicidio en San Andrés?

En respuesta al sector turismo, que aboga por la tranquilidad en la isla y la seguridad de sus turistas y trabajadores, la Policía de San Andrés ha implementado una serie de estrategias que fueron acordadas en un consejo ministerial, realizado en la isla.

Junto a las labores de control y patrullaje, el coronel Totena informó que reciben el apoyo del grupo "Unipol, el GOES y personal del servicio de la Policía desplegado en toda la isla, realizando caravanas por la seguridad para romper esa tendencia nefasta de pérdida de vidas".

Se trata de actividades operativas, pero también preventivas con los menores de edad en condiciones vulnerables, que están en la mira de los grupos delincuenciales:

"Por ejemplo, con la Policía de Infancia y Adolescencia abordamos a los jóvenes y a los menores para que no se dejen ilusionar o engañar y caigan en malas situaciones en la isla", puntualizó.