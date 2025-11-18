CANAL RCN
Cayó el asesino del concejal Juan Camilo Espinosa en San Andrés de Cuerquia: hay otras 14 víctimas

En Yarumal Antioquia cayó uno de los más sanguinarios miembros del Frente 36 señalado del crimen de un concejal antioqueño.

noviembre 18 de 2025
11:06 a. m.
En las últimas horas, en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia, capturaron a alias Richard, presunto cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc, un hombre de mucha confianza de alias Primo Gay.

Las autoridades lo señalan como el autor del homicidio del concejal Juan Camilo Espinosa, en San Andrés de Cuerquia.

Los reportes del Ejército y la Policía indican que este sería de uno de los golpes más duros de este año contra esta estructura criminal de las disidencias de las Farc.

¿Quién es alias Richard, el presunto asesino del concejal Juan Camilo Espinosa?

Se trata de un hombre que perteneció inicialmente al ELN y que en la actualidad militaba en las disidencias de las Farc. Desde hace más de tres años hacía parte de esta organización criminal.

Alias Richard no solo estaría vinculado con el homicidio del concejal Juan Camilo Espinosa en San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia, sino que además sería el presunto responsable de otros 14 asesinatos.

Las autoridades señalan a alias Richard de planear, instalar y activar artefactos explosivos improvisados en el Valle del Toledo y de provocar el desplazamiento forzado de cientos de familias en esa región del departamento de Antioquia.

Un año estuvieron las autoridades tras la pista de alias Richard

Según los más recientes informes de las autoridades, este resultado afecta de manera directa las acciones criminales y de violencia en estos municipios, tanto zona urbana como zona rural.

Un año tardó la investigación de las autoridades para dar con su captura.

Durante el allanamiento se le incautaron una pistola 9mm y un teléfono celular.

