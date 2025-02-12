CANAL RCN
Juez deja en libertad a dos hombres capturados en flagrancia por hurto de vehículo en la localidad de San Cristóbal

diciembre 02 de 2025
07:28 a. m.
Un nuevo caso de hurto de vehículos en Bogotá reavivó el debate sobre las decisiones judiciales en materia de flagrancia. Dos hombres de 24 y 33 años fueron capturados tras robar una camioneta en la localidad de San Cristóbal, pero un juez determinó dejarlos en libertad pese a sus extensos antecedentes delictivos.

El incidente ocurrió cuando las autoridades recibieron el reporte del hurto en San Cristóbal, iniciando una persecución que concluyó en el sector de San Francisco, en Ciudad Bolívar.

Al notar la presencia policial, los presuntos delincuentes emprendieron la huida a pie, descendiendo del vehículo robado. Fueron interceptados en la avenida Villavicencio, donde la comunidad intentó lincharlos antes de que las autoridades completaran la captura.

Cuestionamientos al juez por dejarlos en libertad

Los capturados fueron presentados ante un juez por el delito de hurto calificado y agravado. Sin embargo, durante las audiencias respectivas, el funcionario judicial decidió otorgarles la libertad, decisión que generó cuestionamientos por parte de las autoridades distritales y la ciudadanía.

Según informó la Policía, "logramos establecer que una presentaba 10 anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado, falsedad marcaria. La segunda persona presenta 7 anotaciones por hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar". Los 17 registros judiciales acumulados entre ambos sospechosos evidencian una trayectoria delictiva previa.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso en medio de la creciente preocupación por la ola de hurtos vehiculares en la capital. Este incidente se suma a una tendencia que preocupa a las autoridades locales: la liberación de personas capturadas por este delito.

Hurto de vehículos en Bogotá: 69% de capturados recuperan la libertad y crece la frustración ciudadana

De acuerdo con cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de los 390 capturados por hurto de vehículos durante el presente año en la capital, al menos 270 han sido dejados en libertad. Esta estadística representa aproximadamente el 69% de los detenidos, lo que evidencia una brecha significativa entre las capturas y la efectividad del sistema judicial para mantener a los presuntos responsables bajo custodia.

El caso particular ocurrido en Ciudad Bolívar ilustra la problemática que enfrentan las autoridades policiales, quienes realizan las capturas en flagrancia pero posteriormente observan cómo los detenidos recuperan su libertad. La situación ha generado frustración tanto en los uniformados como en la comunidad, que en este caso específico intentó hacer justicia por mano propia antes de la intervención policial.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias específicas que llevaron al juez a tomar la decisión de liberar a los dos hombres capturados, mientras persiste el debate sobre la efectividad de las medidas judiciales frente al incremento de la delincuencia vehicular en Bogotá.

