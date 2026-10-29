Capturan a hombre con revólver calibre 38 en Belisario Caicedo, Cali

El procedimiento policial se realizó en el barrio Belisario Caicedo, en la comuna 20. El detenido llevaba un arma de fuego calibre 38 y fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

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Las cámaras de videovigilancia de Cali registraron el momento en que la Policía Nacional capturó a este hombre que llevaba un arma de fuego sin autorización.

Así fue el procedimiento

El procedimiento se llevó a cabo durante actividades de registro y control adelantadas por uniformados en este sector de la ciudad. Según informó la institución, el sospechoso ocultaba entre sus prendas un revólver calibre 38 y seis cartuchos, uno de ellos percutido.

Las imágenes de la intervención quedaron registradas por las cámaras de videovigilancia conectadas al Centro Automático de Despacho (CAD) de la Policía en Cali. Este sistema permitió captar el momento de la actuación de los uniformados.

Tras encontrar el arma y la munición, los policías detuvieron al hombre y trasladarlo para su respectiva judicialización por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cuya calificación jurídica deberá confirmarse en el proceso correspondiente.

La importancia de denunciar

La Policía Nacional reiteró el llamamiento a los ciudadanos para que informen oportunamente sobre situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad o afectar el patrimonio de los habitantes de la ciudad.

Para ello, la institución habilitó la línea de emergencias 123 y la línea contra el crimen 321 394 5156, canales a través de los cuales la ciudadanía puede comunicar información sobre hechos delictivos.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.