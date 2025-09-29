Revelan cuál fue el químico mortal detrás de la intoxicación masiva con licor en Barranquilla

Tras el consumo de licor adulterado, 12 personas ya han perdido la vida en Barranquilla y nueve más permanecen en cuidados intensivos.

Lo más reciente del caso, es la confirmación oficial del componente que provocó la intoxicación. Se trata de una sustancia altamente tóxica utilizada de manera ilegal en la fabricación de estas bebidas.

Muere una nueva persona por intoxicación masiva con licor en Barranquilla

El caso se agravó en las últimas horas con la muerte de otro paciente que estaba internado en la unidad de cuidados intensivos del Nuevo Hospital de Barranquilla, donde luchaba por sobrevivir.

Este nuevo deceso elevó a 12 el número de fallecidos por ingerir el alcohol ilegal. Entre los muertos, incluso, figura el propio hombre señalado como fabricante y distribuidor del licor adulterado, quien fue la primera víctima de la tragedia.

De momento, las autoridades sanitarias advirtieron que el balance sigue siendo crítico, pues nueve personas continúan bajo estricta observación médica, todas con un pronóstico reservado.

Revelan cuál fue el químico mortal detrás de la intoxicación con licor

Las pruebas toxicológicas arrojaron el resultado definitivo: el metanol fue el químico que ocasionó la intoxicación masiva.

Este compuesto, empleado ilegalmente para aumentar la producción y reducir costos en bebidas adulteradas, es altamente venenoso para el ser humano.

Incluso pequeñas cantidades pueden provocar ceguera, fallas irreversibles en órganos vitales y la muerte en cuestión de horas.

Para el caso de los sobreviviente, el toxicólogo Agustín Guerrero explicó el panorama:

El que esté salva queda con secuelas con compromiso de la agudeza visual o queda con daño de otros órganos, ya sea del hígado o también neurológico.

Abren investigación para buscar a los responsables de la intoxicación masiva

La Policía Nacional desplegó operativos en distintos sectores de la ciudad, especialmente en barrios como Rebolo, San Roque y Las Nieves, identificados como puntos de operación de fábricas clandestinas dedicadas a producir licor ilegal.

En esos lugares se han realizado allanamientos y decomisos para intentar frenar la circulación del alcohol adulterado que desencadenó la tragedia.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también se pronunció exigiendo medidas inmediatas a las autoridades locales.

En un comunicado, solicitó reportes detallados sobre la vigilancia en los establecimientos abiertos al público, así como los resultados de los decomisos realizados.