Así puede sacar su vehículo de los patios: Movilidad Bogotá da el paso a paso

A través de un video informativo, la Secretaría de Movilidad de Bogotá explicó los pasos que los ciudadanos deben seguir para retirar su vehículo de los patios de forma ágil. El trámite podrá realizarse de forma virtual o presencial.

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Virtualmente, el ciudadano solo deberá llamar al número indicado en la web, marcar la opción que le permitirá agendar la cita y un asesor le brindará los pasos para realizar el proceso en línea hasta sacar el vehículo. Si quiere realizar el trámite de manera presencial, en la página web podrá agendar la cita y acercarse a cualquiera de los siete puntos de atención que tiene la secretaría en Bogotá. Estos son los puntos habilitados:

Centro comercial Tintal Plaza. Centro comercial Meridiano Centro comercial Nuestro Bogotá Centro comercial Mall Plaza Centro comercial Carrera Fontibón Centro Centro de servicios de movilidad Calle 13

Durante 2026 se han tramitado más de 25.000 salidas de vehículos inmovilizados: Movilidad Bogotá

La entidad ha hecho énfasis en que la gestión es 100% gratuita y sin ningún tipo de intermediarios, y fue justo en el presente año que se implementó la modalidad virtual para lograr seguridad, eficiencia y rapidez durante el proceso.

La tecnología para validar reconocimiento facial y el sistema que ayuda con la validación biométrica han sido claves para lograr que el trámite sea completamente transparente a partir de bases de datos oficiales del Registro Único Nacional de Tránsito y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Cómo saber si su vehículo está en patios de Bogotá?

A través de la página web https://www.ventanillamovilidad.com.co/, usted podrá validar si su vehículo esta inmovilizado en alguno de los patios de la ciudad. Solo digitando la placa de su moto o carro podrá conocer toda la información necesaria para realizar el trámite de salida.

Desde la alcaldía y la secretaría, invitan a los ciudadanos a no caer en estafas de posibles cobros para iniciar cualquier trámite relacionado. Páginas web desconocidas o mensajes de WhatsApp son los métodos más usados para engañar a las personas.