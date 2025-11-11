CANAL RCN
Colombia Video

Hospital San Francisco de Asís en Chocó opera con sobreocupación del 287% por crisis en la Nueva EPS

La crisis se origina en una deuda acumulada de más de 8.000 millones de pesos que tiene la EPS.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
06:22 p. m.
Chocó enfrenta nuevamente una grave crisis en su sistema de salud. El Hospital San Francisco de Asís, único centro de segundo nivel en la región, reporta una sobreocupación del 287%, debido a que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) dejaron de recibir pacientes afiliados a la Nueva EPS, intervenida recientemente por el Gobierno.

La situación ha generado hacinamiento en pasillos y salas de urgencias, donde decenas de pacientes esperan atención médica sin garantías de acceso a especialistas ni medicamentos.

“Estamos en una situación bastante crítica. La semana pasada tuvimos suspensión de los servicios de aseo y alimentación”, declaró Natalia Mazo, gerente del hospital, a Noticias RCN.

Deuda de 8.000 millones y renuncias del personal agravan la emergencia

La crisis se origina en una deuda acumulada de más de 8.000 millones de pesos que la Nueva EPS mantiene con el hospital.

Según Mazo, la entidad ha argumentado que enfrenta un embargo por 2.2 billones de pesos, lo que ha paralizado los pagos y afectado gravemente el funcionamiento del centro asistencial.

Renuncias y falta de atención agravan crisis hospitalaria en Chocó

La falta de recursos ha provocado la renuncia de personal médico y asistencial, sobrecargando aún más al equipo que permanece en servicio.

“Hace más de un año mi mamá no recibe atención del oncólogo ni del hematólogo, ni los medicamentos que necesita”, denunció una paciente que espera respuesta de la EPS.

Se espera que en los próximos días se entablen diálogos entre las autoridades de salud y la Nueva EPS para buscar acuerdos de pago que permitan aliviar la presión sobre el hospital y garantizar la atención a los pacientes.

