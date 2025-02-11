Chocó declara calamidad pública por inundaciones: más de 50.000 personas afectadas

Las intensas lluvias que azotan al departamento del Chocó provocaron una grave emergencia humanitaria. En respuesta, las autoridades locales declararon calamidad pública, ante el desbordamiento de ríos y el colapso de varias poblaciones.

Hasta el momento, se reportan más de 50.000 personas afectadas en al menos 27 municipios, y cerca de 3.000 damnificados requieren atención inmediata.

Uno de los puntos más críticos es el medio Baudó, donde aproximadamente 10.000 habitantes permanecen con agua dentro de sus viviendas desde el pasado 27 de octubre.

“Estamos respondiendo como sistema. El sistema que está representado en cada uno de los alcaldes que está respondiendo en esta emergencia, también la administración departamental y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, indicó Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó.

Ayuda humanitaria llega a los municipios más afectados del Chocó

Para atender la emergencia, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Gobernación del Chocó activaron un plan de respuesta inmediata.

En las primeras 48 horas, se han entregado 6.000 kits de alimentos, 6.000 kits de aseo, y están en camino desde Bogotá 1.500 frazadas y más de 1.000 kits adicionales. La alcaldía ha habilitado albergues temporales en espacios como la Casa de la Mujer para recibir a los damnificados.

La gestión del riesgo municipal, en coordinación con los cuerpos de socorro, realiza monitoreos del río Baudó cada 3 a 6 horas, además de visitas directas a las zonas más golpeadas para evaluar daños y necesidades urgentes.

Preocupación por pérdidas económicas en cultivos y bienes

Las autoridades advierten que la situación podría empeorar, ya que las lluvias persisten y los daños en cultivos, viviendas y bienes materiales son significativos.

La administración municipal trabaja de manera articulada con el gobierno departamental para mitigar el impacto de esta emergencia, que afecta a las cinco subregiones del departamento.