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Hostigamiento contra subestación de Policía del corregimiento Barragán, en Tuluá

Las primeras informaciones señalan que el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del GAO-r Frente 57 'Yair Bermúdez'.

Noticias RCN

julio 15 de 2026
07:15 p. m.
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En la tarde de este miércoles se registró un hostigamiento contra la Subestación de Policía del corregimiento Barragán, en zona rural alta del municipio de Tuluá.

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El hecho ocurrió hacia las 3:10 p.m., cuando desconocidos dispararon desde las inmediaciones del parque principal contra las instalaciones policiales.

Reacción inmediata de los uniformados

El Departamento de Policía Valle informó que los agentes activaron de manera inmediata el Plan Defensa, logrando repeler el ataque y recuperar el control de la situación. Como resultado, no se presentaron policías lesionados ni daños en la infraestructura de la subestación.

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Presunta autoría del Frente 57

Las primeras informaciones señalan que el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del GAO-r Frente 57 'Yair Bermúdez'. En coordinación con las Fuerzas Militares y demás autoridades, la Policía mantiene operaciones de control y búsqueda en la zona para dar con el paradero de los responsables.

La institución reafirmó su compromiso con la seguridad de los vallecaucanos y aseguró que continuará desarrollando operaciones contundentes para proteger la vida, preservar el orden público y enfrentar a los grupos armados organizados que pretenden afectar la tranquilidad de la región.

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