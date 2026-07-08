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Trágico accidente en Yumbo: camión a toda velocidad embistió a una ambulancia y aplastó dos motocicletas

En el aparatoso siniestro dos mujeres perdieron la vida. La ambulancia que atendía un accidente se llevó por delante a dos motocicletas.

Mañana Express

julio 08 de 2026
07:17 a. m.
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Un terrible accidente de tránsito, en lo que sería un aparente caso de imprudencia, dejó dos mujeres fallecidas y al menos tres personas heridas en la vía Yumbo-Cali, en Valle del Cauca, indicó la Secretaría de Movilidad.

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El siniestro ocurrió cuando un camión de carga impactó contra una ambulancia que atendía una emergencia en la transitada vía del suroccidente colombiano.

Las autoridades trabajan en el esclarecimiento de las circunstancias que provocaron el choque múltiple que acabó con la vida de dos mujeres.

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¿Cómo fue el trágico accidente en la vía Yumbo – Cali?

Los hechos se registraron cuando el personal de emergencias atendía un primer accidente que había involucrado a una motocicleta. Mientras la ambulancia prestaba auxilio en el lugar, un vehículo de carga circulaba por esta vía rápida, por razones aún no determinadas, el camión colisionó contra la ambulancia y también impactó dos motocicletas que se encontraban delante de ella.

La Secretaría de Movilidad de Yumbo informó que las dos mujeres fallecidas se desplazaban en motocicletas al momento del impacto. Los reportes preliminares indican que motocicletas quedaron bajo las llantas de la ambulancia y el camión tras la colisión.

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Conductores de la ambulancia y el camión resultaron heridos

Entre los lesionados también figuran el conductor de la ambulancia y el conductor del camión de carga, quienes fueron atendidos por las autoridades de salud en el lugar.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar si hubo imprudencia del conductor del camión que provocó la tragedia.

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