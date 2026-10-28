Hugo Ospina rompió el silencio sobre incidente con la Policía en el aeropuerto de Bucaramanga

Momentos de tensión se vivieron en el aeropuerto Palonegro de Lebrija, el cual presta sus servicios al área metropolitana de Bucaramanga.

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Durante el segundo día de protestas, la Policía se vio obligada a retirar a la fuerza a Hugo Ospina, conocido en el gremio de los taxistas en Bogotá, luego de que recriminara la presencia de vehículos de servicio especial y conductores que no se acogieron a la jornada del paro.

¿Qué ocurrió en Bucaramanga con Ospina?

Posteriormente, la situación se normalizó y el líder fue dejado en libertad. Alerta conversó con él para conocer detalles del incidente.

Narró que los taxistas estaban protestando desde el 26 de octubre, antes de que él llegara. Ospina contó que les dijo a las autoridades el tema de los vehículos de servicio especial.

“Cuando les pedí que actuaran (a los policías), se me vino una jauría del transporte ilegal a agredirme. Me iban a linchar entre todos y la Policía, en vez de protegerme, me capturó”, expuso al mencionar que le impusieron tres comparendos cuando lo llevaron a la estación.

La versión de Hugo Ospina

La denuncia de Ospina se basó en que supuestamente los conductores de transporte especial estaban prestando servicios de taxi de manera ilegal en los alrededores del aeropuerto.

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También aseguró que las troncales del Metrolínea están “invadidas” por el transporte ilegal y los mototaxistas: “Eso le va a deparar a Bogotá cuando no se controla (…) Estará disparado próximamente en todo el territorio nacional”.

El líder se refirió a las jornadas de diálogo que ha llevado a cabo el Ministerio de Transporte con respecto a reformar el Código de Tránsito. Señaló que él ha presentado propuestas acerca del SOAT o las motocicletas, por ejemplo.