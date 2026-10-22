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Taxista fue a dejar a su hija en el colegio y le robaron el carro en segundos en Bogotá

Gracias al seguimiento por medio de las cámaras del C4, la Policía pudo recuperar el vehículo.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 22 de 2026
08:27 a. m.
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Un taxista recuperó su vehículo gracias a una intervención protagonizada por el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y la Policía en Bogotá.

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Este hombre dejó su taxi estacionado a pocas cuadras del colegio de su hija en la localidad de Usme, sur de Bogotá. Mientras acompañaba a la menor para que comenzara su jornada, un ladrón hizo de las suyas.

¿Cómo recuperaron el carro?

Tras percatarse del robo, reportó inmediatamente lo sucedido a las autoridades, quienes activaron de manera urgente los protocolos de respuesta.

Desde el Centro C4, operadores especializados iniciaron el rastreo del automóvil utilizando la red de cámaras de videovigilancia. El sistema permitió seguir el recorrido del ladrón a bordo del taxi en tiempo real, identificando su trayectoria exacta.

Esta coordinación entre el centro de monitoreo y las unidades policiales en terreno resultó fundamental para el éxito de la operación. Las autoridades activaron el plan candado y le cerraron el paso al criminal.

La persecución se desarrolló principalmente sobre la avenida Boyacá, donde varias patrullas siguieron al vehículo hasta lograr interceptarlo. Gracias a la rápida acción y coordinación entre los diferentes equipos de seguridad, lograron reducir al conductor y recuperar el automóvil.

La modalidad con la que más roban carros

El capturado es un hombre de 22 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía. Deberá responder ante un juez por el delito de hurto agravado.

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Cabe mencionar que el ladrón se robó el vehículo bajo la modalidad de halado, la cual, según indica la Secretaría de Seguridad, es el método más común que emplean los delincuentes.

La modalidad consiste en manipular vehículos que dejan abandonados sin medidas de seguridad en la vía pública. No necesitan intimidad o emplear armas; basta con tener una llave maestra u otros elementos que permitan abrir las puertas y encender el carro en cuestión de segundos.

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