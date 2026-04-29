Gobierno denuncia la “instrumentalización” de niños en bloqueos de los emberá a la entrada del MinInterior

Los bloqueos que un grupo de indígenas de la comunidad emberá organizó a la entrada de los edificios Bancol y BIP, en Bogotá, para evitar la entrada o salida de funcionarios del Ministerio del Interior, desde las 9:30 de la mañana del miércoles 29 de abril, generaron fuertes cuestionamientos de parte del Gobierno nacional y distrital.

Esta nueva jornada de protestas ocurre luego de que se retiraran de una mesa de diálogos, en la que exigían ser reubicados de manera inmediata para no tener que regresar más a la UPI Florida. Las autoridades propusieron acordar una sesión del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Colombia (SNARIV) y reubicarlos en alguno de los predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), bajo administración pública.

Sin embargo, los emberá dejaron la mesa el 28 de abril e iniciaron una nueva protesta el día siguiente, marcada por las vías de hecho, debido a que ambos procesos tomaban un tiempo y no estaban dispuestos a esperar.

Autoridades denuncian la instrumentalización de niños en la protesta:

El Gobierno nacional no solo cuestionó que los emberá vulneraran los derechos de más de 1.200 funcionarios, que fueron retenidos contra su voluntad durante gran parte del miércoles, también advirtió que menores de edad habrían estado presentes de principio a fin en la protesta y:

Por tanto, ve con gran preocupación “la instrumentalización que algunos líderes indígenas hacen de los niños, niñas y adolescentes, que son obligados a mantenerse en la vía pública, a pesar de la oferta permanente extendida por la Secretaría Distrital de Integración Social y del ICBF, de proteger y garantizar sus derechos”.

En palabras del Gobierno no hay “sustento para que esta comunidad indígena acuda a las vías de hecho, sobre todo cuando se han mantenido canales permanentes de diálogo, además de que, en todos los espacios establecidos, los gobiernos nacional y distrital han acudido con una amplia oferta de servicios y se han hecho llamados reiterativos para que se permita atender a la población infantil".

Mientras, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que la protesta, en la que agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) fueron agredidos con piedras, recibió el acompañamiento de funcionarios del Ministerio Público y el ICBF que, se espera, inicien “acciones orientadas al restablecimiento de derechos de los menores presentes”.

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Ministro Benedetti advierte que el Gobierno ha cumplido con las exigencias de los emberá:

Al finalizar el día, el jefe de la cartera, Armando Benedetti, señaló que “lo que ha pasado hoy es bastante grave. Acciones violentas por parte de una facción de los emberá, en un edificio del Ministerio del Interior, retuvo, aunque podría hablar de secuestro, a 1.200 personas que trabajan en el Ministerio”.

Según dijo, lo que reclaman los emberá son nuevos recursos para retornar a sus territorios, mesas de diálogo y beneficios del Bienestar Familiar, “pero todo eso se les ha dado. Uno les da la plata para que retornen, están (en sus territorios) tres o cuatro meses y vuelven (…) hay un grupo violento que ni siquiera deja entrar al Bienestar Familiar a revisar cómo se encuentran los niños”.