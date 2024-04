El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sancionó a 70 operadores por irregularidades en su proceso de contratación. Según la directora, Astrid Cáceres, la lucha que iniciaron desde el año pasado contra la corrupción les permitió realizar una cadena de análisis sobre denuncias presentadas a la entidad.

Dentro de la investigación interna también se descubrió que algunas denuncias a operadores en todo el territorio nacional se pasaban por alto; muchas de ellas para no afectar a los niños.

“La supervisión por lo general no tomaba medidas drásticas porque se afectaba la operación de los niños o porque no había más operadores”, manifestó Cáceres en Noticias RCN. “Había muchas maneras de mantener el escenario y que no pasara nada”, añadió.