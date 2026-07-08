Por causar deformidades en 40 pacientes, condenan a integrantes de red que realizaba cirugías en Medellín

Cinco integrantes de una red dedicada a realizar cirugías estéticas en Medellín, sin los permisos ni medidas de higiene necesarias, fueron condenadas a penas de entre los 83 y los 88 meses de prisión.

Así lo dio a conocer la Fiscalía, que adelantó una investigación en la que pudo establecerse que, entre abril de 2023 y mayo de 2024, atrajeron a 55 mujeres a través de redes sociales ofreciendo lipólisis láser con transferencia glútea a bajo costo.

Tras convencerlas de someterse al procedimiento, las citaban en viviendas familiares que acondicionaban como salas de cirugía, aunque sin los elementos o condiciones de salubridad requeridas. Cuenta de ello es que al menos 40 de sus pacientes adquirieron una bacteria no tuberculosa que, de acuerdo con el ente acusador, “les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes”.

¿Qué delitos enfrentan las cinco integrantes de la red de cirugías?

Según la investigación, adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, Yarleny Mosquera Aguirre era la encargada de realizar las cirugías, presentándose como médica sin contar con título profesional, conocimientos ni certificaciones en el área de la salud. Por su parte, Elizabeth Rojas Tobón asumía los asuntos comerciales, captaba a las clientes y recibía los pagos.

Las otras tres integrantes de la red de cirugías estéticas, Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra, “intervenían en los procedimientos estéticos realizando labores relacionadas con la administración de medicamentos, la aplicación de anestesia local, la atención posoperatoria y los masajes posquirúrgicos”.

Según su responsabilidad internacional en los procedimientos realizados de manera irregular, se enfrentan a condenas por los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad de masa.

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Gobierno buscará reglamentar la cirugía estética en el país:

En mayo, tras conocerse el fatal desenlace de Yulixa Toloza al someterse a una lipólisis láser en una clínica de garaje en Bogotá, el presidente Gustavo Petro informó que su Gobierno presentaría “el proyecto de ley Yulixa, que busca que nadie pueda hacer cirugía estética sino con título de médico cirujano especializado en la cirugía estética en universidad acreditada”.

Sin embargo, la periodista y promotora del movimiento #CirugíaSeguraYa, Lorena Beltrán, advirtió en Noticias RCN que el mismo proyecto ya había sido presentado ante el Congreso de la República en al menos cinco ocasiones y en todas terminó hundiéndose.