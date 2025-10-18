CANAL RCN
Identifican al colombiano repatriado por EE. UU. señalado de transportar droga en submarino atacado

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló cuál es la situación judicial del colombiano.

Luego de que Estados Unidos anunciara que tras el ataque contra una embarcación en el Caribe dejara dos personas muertas, y dos sobrevivientes que serían repatriadas a sus países, se conoció que una de ellas es de nacionalidad colombiana.

Horas después el presidente Gustavo Petro informó a través de su cuenta en X que esta persona ya había llegado al país:

"Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes", dijo Petro.

Identifican al colombiano que sobrevivió al ataque de EE. UU. contra un submarino cargado con drogas

Momentos después el ministro del Interior Armando Benedetti se pronunció al respecto, según dijo, con el objetivo de aclarar el futuro del colombiano a su llegada al país, y revelar cuál es su estado de salud.

Va a ser procesado según la justicia

Por medio de un video en su cuenta de X, el jefe de la cartera reveló el nombre del repatriado. Así lo dijo:

“Jeisson Ovando Pérez de 34 años es la persona repatriada desde los Estados Unidos”.

Sin embargo, quiso aclarar cuál es la situación jurídica del señalado de participar, presuntamente, en dicha actividad ilícita.

“Llega a Colombia y va a ser procesado según la justicia porque presuntamente es un delincuente que estaba traficando droga”.

¿Cuál es el estado de salud del colombiano repatriado por EE. UU. señalado de traficar droga en un submarino?

Benedetti también se refirió a la condición en la que llegó el joven. Vale la pena aclarar que sobrevivió a un ataque de las fuerzas militares estadounidenses que se ubican en el Caribe como una estrategia para combatir el narcotráfico.

“Llegó con traumas en el cerebro, sedado, dopado, respirando con ventilador, y fue atendido por las autoridades, pero sobre todo recibido por la Fiscalía”, aclaró el ministro.

