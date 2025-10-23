Hermanas de Yina Calderón le habrían ofrecido apartamento a Baby Demoni

Días antes de su trágico fallecimiento, Alejandra Esquín, ‘Baby Demoni', habría recibido una propuesta de apoyo por parte de las hermanas de Yina Calderón, quienes le ofrecieron un apartamento para que pudiera alejarse de su entorno conflictivo.

La información fue revelada por Robin Alexis Parra, su mejor amigo, conocido en redes como La fresa más nea, en diálogo con el pódcast 'Más allá del silencio'.

Según su testimonio, Alejandra había manifestado sentirse atrapada en una relación de dependencia emocional con su pareja, Miguel López, conocido como Samor One. Robin aseguró que la joven consideraba aceptar la ayuda y mudarse, pero no alcanzó a hacerlo.

Yina está arrendando unos apartamentos, Baby me había comentado y yo vi que estaba el espacio para que saliera de esa relación tóxica y sé que las hermanas Calderón le habían ofrecido muchas veces su ayuda, por eso se lo manifesté en ese momento.

Una relación marcada por la dependencia y el conflicto

El entorno de la creadora de contenido describe que su relación con López era “de mucha dependencia”, una situación que la mantenía en un ciclo difícil de romper. En palabras de su amigo, Alejandra buscaba reencontrarse consigo misma, pero se enfrentaba a manipulaciones y comportamientos tóxicos.

El 15 de octubre, fecha en la que se confirmó su fallecimiento, ambos habrían tenido una discusión. López relató que, tras salir del lugar, recibió un mensaje de Alejandra y que, al regresar, la encontró en graves condiciones. Las autoridades aún investigan las circunstancias exactas del hecho.

La madre de Baby Demoni pide justicia y habla de presunta violencia

Tras el sepelio, la madre de Alejandra rompió el silencio y exigió que el caso no quede impune. En declaraciones públicas, expresó su profundo dolor y lanzó graves acusaciones contra la pareja de su hija.

“Mi hija sabía que le podía pasar algo malo. Él la tenía manipulada, le hacía daño, varias veces la golpeó”, afirmó la madre, quien insistió en que espera justicia “terrenal o divina”.

Su testimonio refuerza la versión de quienes aseguran que Alejandra vivía en una situación de violencia psicológica y física, y que la ayuda ofrecida por las hermanas Calderón representaba una posible salida que nunca llegó a concretarse.