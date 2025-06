Testimonio clave en el atentado contra Miguel Uribe: conductor dio pistas sobre ‘El Costeño’

Sigue la consternación por el crimen contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. Las investigaciones avanzan y en las últimas horas se han dado resultados importantes.

Uribe se encontraba el 7 de junio en el occidente de Bogotá. Estando en la calle, varias personas se conglomeraron para escucharlo. Durante su discurso, el senador fue víctima de un ataque.

Entre la multitud, hubo un adolescente que, estando a pocos metros, desenfundó un arma y le disparó en varias ocasiones al precandidato. Luego huyó, aunque pudo ser capturado.

Desde ese día, Uribe se encuentra en la Fundación Santa Fe, luchando por su vida. Han sido varias las personas, tanto figuras públicas como civiles, que le han brindado apoyo a su familia. A través de redes sociales, su esposa, María Claudia Tarazona ha agradecido las muestras de cariño.

Al mismo tiempo, las pesquisas por parte de las autoridades se han adelantado. Uno de los implicados es Carlos Eduardo Mora, hombre que condujo uno de los vehículos, reveló detalles del intento de magnicidio.

Mora contó que ‘El Costeño’ intentaba cometer otro crimen. Tres días antes del ataque hacia Uribe, este jefe de sicarios habló sobre este asunto con ‘El Viejo’.

“‘El Costeño’ llamó a un tal ‘Viejo’, que es uno de carro azul que fue a la reunión que hicieron en la estación de servicio”, expuso el conductor, quien también dio pistas sobre más implicados en el intento de asesinato.

Aparte de planear el crimen contra el senador, estos dos hombres conversaron sobre un hurto que pretendían cometer esa misma semana. Mora reveló lo siguiente: “Esa reunión había sido el martes porque se iban a robar una mula y necesitaban patrulla para que los acompañara”.

A mí no me pareció mucho lo de ese robo y me fui. Yo lo vi como arriesgado y dije que no. En esa reunión estaba uno al que le dicen ‘El Viejo’.