VIDEO | Así fue la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda

Sobre las 10:40 de la mañana de este domingo 12 de octubre se llevó a cabo la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda en Bogotá.

Ya fue implosionado el intercambiador vial de Puente Aranda

Fueron cuatro los puentes derrumbados que conectaron la calle 13, la Avenida de las Américas, la carrera 50 y la calle 30 durante más de cuatro décadas.

El evento, que duró tan solo 2 segundos, se planeó durante varios meses y contó con la participación de 500 personas. Fue realizado por la empresa Atila.

El histórico evento se retrasó algunos minutos debido a que se registró una desconexión eléctrica en una de 35 las columnas de la estructura.

El director de IDU, Orlando Molano, fue quien confirmó los detalles del incidente. Otras versiones indicaban que aún se encontraban personas en el puente y que por seguridad se tomó la decisión de retrasar el derrumbe.

Es necesario mencionar que este proceso marca el comienzo de una obra que incluirá un nuevo intercambiador vial de tres niveles, tres pasos peatonales semideprimidos, dos kilómetros de ciclorruta y más de 100.000 metros cuadrados de espacio público.

También contará con dos glorietas, una de ellas de segundo nivel para los buses de Transmilenio, un puente para la calle 13 y otro para la Avenida de las Américas, además de interconexiones entre todas las vías que confluyen en el sector.

¿Cómo fue la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda?

Para poder realizar la implosión, desde este sábado 11 de octubre, se inició un operativo de seguridad con cierres viales en un perímetro de 2.5 kilómetros.

Incluso, las estaciones de Transmilenio cercanas a la zona permanecieron cerradas para evitar cualquier afectación a la ciudadanía.

La nueva Calle 13 es parte de un proyecto más amplio que abarca 11 kilómetros y beneficiará principalmente a las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.