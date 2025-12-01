CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Así fue la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda

En video quedó captado el momento exacto en el que se realizó la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda.

Noticias RCN

octubre 12 de 2025
11:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sobre las 10:40 de la mañana de este domingo 12 de octubre se llevó a cabo la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda en Bogotá.

Ojo: estos serán los cierres viales por la implosión del intercambiador de Puente Aranda
RELACIONADO

Ojo: estos serán los cierres viales por la implosión del intercambiador de Puente Aranda

Ya fue implosionado el intercambiador vial de Puente Aranda

Fueron cuatro los puentes derrumbados que conectaron la calle 13, la Avenida de las Américas, la carrera 50 y la calle 30 durante más de cuatro décadas.

El evento, que duró tan solo 2 segundos, se planeó durante varios meses y contó con la participación de 500 personas. Fue realizado por la empresa Atila.

El histórico evento se retrasó algunos minutos debido a que se registró una desconexión eléctrica en una de 35 las columnas de la estructura.

El director de IDU, Orlando Molano, fue quien confirmó los detalles del incidente. Otras versiones indicaban que aún se encontraban personas en el puente y que por seguridad se tomó la decisión de retrasar el derrumbe.

Es necesario mencionar que este proceso marca el comienzo de una obra que incluirá un nuevo intercambiador vial de tres niveles, tres pasos peatonales semideprimidos, dos kilómetros de ciclorruta y más de 100.000 metros cuadrados de espacio público.

También contará con dos glorietas, una de ellas de segundo nivel para los buses de Transmilenio, un puente para la calle 13 y otro para la Avenida de las Américas, además de interconexiones entre todas las vías que confluyen en el sector.

Revelan sorpresivo listado de las ciudades con los arriendos más caros del país: Bogotá ya no es
RELACIONADO

Revelan sorpresivo listado de las ciudades con los arriendos más caros del país: Bogotá ya no es

¿Cómo fue la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda?

Para poder realizar la implosión, desde este sábado 11 de octubre, se inició un operativo de seguridad con cierres viales en un perímetro de 2.5 kilómetros.

Incluso, las estaciones de Transmilenio cercanas a la zona permanecieron cerradas para evitar cualquier afectación a la ciudadanía.

La nueva Calle 13 es parte de un proyecto más amplio que abarca 11 kilómetros y beneficiará principalmente a las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santa Marta

Capturan a tres personas que transportaban 21.000 galones de petróleo crudo sin documentación legal

Girardot

Emergencia en Girardot: carroza improvisada colapsó y dejó una persona muerta

Fiscalía General de la Nación

Rector de internado habría abusado de menores bajo amenazas: decía que tenía nexos con grupos armados

Otras Noticias

Icfes

Él es el joven que logró un ICFES perfecto: hito histórico en Colombia

¡Hito histórico en Colombia! Conozca la historia del joven que logró obtener un ICFES perfecto: obtuvo 500 puntos sobre 500.

Enfermedades

Estas son las principales causas de infertilidad en hombres y mujeres

¿Sufre de infertilidad? Estas son algunas de las causas más comunes que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres.

Mundial Sub 20

🔴 EN VIVO 🔴 Estados Unidos vs. Marruecos por un cupo a la semifinal del Mundial Sub-20: véalo en directo

Estados Unidos

Estados Unidos asegura que liberación de rehenes israelíes podría darse “en cualquier momento”

Artistas

Juan Cebolla representará a Colombia y Latinoamérica en el Festival Internacional del Circo de Montecarlo