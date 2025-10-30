CANAL RCN
Importante anuncio sobre la contratación de la Línea 3 del Metro de Bogotá: ¿Cuál fue?

La Línea 1 está avanzando, la 2 está en proceso y ahora hubo un anuncio importante sobre la 3.

Foto: Alcaldía de Bogotá

octubre 30 de 2025

octubre 30 de 2025
12:42 p. m.
El alcalde Carlos Fernando Galán anunció hace poco que las obras de la Línea 1 del Metro superaron el 60% de avances. Este es, sin duda, el proyecto que más expectativa ha generado en Bogotá.

El Metro no culmina ahí. El mandatario también entregó detalles sobre lo que vendrá para la Línea 2, la cual pasará por la calle 72, avenida Ciudad de Cali y se conectará con la primera.

¿En qué va la Línea 1?

“Espero poder adjudicar la segunda línea del metro que va a traer el transporte masivo a la localidad de Suba, y la va a conectar con la Primera Línea del Metro”, enfatizó el mandatario.

Adicionalmente, comentó sobre lo que pasará con la Línea 3. A pesar de que en sus tiempos no alcanzará a adjudicarla para antes de que acabe su gestión, Galán señaló que buscará dejarle todo listo a la futura administración.

“Ya me informaron en las reuniones que tuve, tanto con el Banco Mundial como con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que ya pasaron a la etapa de negociación de las operaciones de crédito con el Gobierno para poder materializar eso”, indicó Galán.

¿Por dónde irá la Línea 3?

La Línea 3 busca mejorar la conexión de la capital con Soacha. Hasta el momento, se han avanzado en los estudios y diseños de factibilidad, los cuales están a cargo de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, la Gobernación de Cundinamarca, la Agencia Regional de Movilidad y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

A nivel más detallado, los aportes están distribuidos de la siguiente forma: $10 mil millones la gobernación, $33 mil millones la Región MBC, $300 millones la agencia y $61.5 mil millones el Metro. La idea es que pase por Bosa, Kennedy, Fontibón y Suba.

También se estudia la posibilidad de que haya una conexión con el aeropuerto El Dorado. Esto, con el fin de mejorar la movilidad de Transmilenio.

