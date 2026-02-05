Importante megatoma en Kennedy dejó fuertes resultados: esto fue lo que hallaron

Una megapuesta en escena de seguridad se desplegó desde la madrugada de este jueves en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

Más de 1.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con funcionarios de la Secretaría de Seguridad, se tomaron de manera simultánea varios puntos de los barrios María Paz y Amparo.

El operativo tuvo como objetivo ejercer controles masivos, verificar establecimientos, personas y vehículos, y golpear estructuras delincuenciales que afectan la seguridad de los ciudadanos en esta zona de la ciudad.

¿Qué hicieron en el megaoperativo en Kennedy?

Durante el desarrollo de la megatoma, las autoridades lograron la captura de una persona por el delito de tráfico de estupefacientes, quien fue sorprendida con más de dos kilos de marihuana en su poder.

Además, las autoridades procedieron al cierre de dos establecimientos que operaban como pagadiarios. En uno de estos lugares se encontraron estupefacientes, mientras que el otro fue sellado al no contar con el Registro Nacional de Turismo, requisito obligatorio para su funcionamiento.

El despliegue incluyó registros a personas, motocicletas, vehículos y establecimientos comerciales, acciones que permitieron identificar posibles conductas delictivas que podrían estar afectando la convivencia y la seguridad en la localidad.

Esto fue todo lo que hallaron tras la megatoma

Como resultado del operativo, las autoridades incautaron más de 200 armas cortopunzantes, además de mil dosis de estupefacientes, elementos que fueron retirados de circulación durante la intervención.

Asimismo, las autoridades indicaron que estas megatomas continuarán realizándose en distintos puntos de Bogotá.