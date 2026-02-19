Bogotá tendrá renovado parque: este es el avance de las obras en el antiguo Cici Aquapark

El tradicional Salitre Mágico avanza en una ambiciosa remodelación que promete marcar un antes y un después en la oferta recreativa de la ciudad.

El proyecto incluye una ampliación del 30 % y la integración del terreno donde funcionó el recordado Cici Aquapark, convirtiendo toda la zona en un gran complejo familiar de más de 9.000 metros cuadrados.

Durante años hubo incertidumbre sobre el futuro de este espacio, especialmente por el posible regreso del parque acuático. Sin embargo, ahora el panorama es claro, pues Salitre Mágico apadrinó el terreno y decidió devolverle la vida con una expansión que conectará directamente ambas áreas.

¿Qué obras ya están listas y cuándo abrirá el nuevo espacio?

En entrevista con Red+, la empresa operadora Sama Park confirmó que ya se completaron trabajos clave como “el reforzamiento de la estructura, el cambio de cubierta, el cerramiento y el relleno de lo que eran las piscinas”.

Además, se renovó por completo la instalación eléctrica y se instaló una red de aspersores contra incendios, pasos fundamentales para garantizar la seguridad del lugar.

Todo este nuevo espacio quedará conectado al parque principal y, según lo anunciado, la apertura estaría prevista para el segundo semestre de 2026.

Con esto, Salitre Mágico no solo crece en tamaño, sino también en servicios y experiencias, apostándole a un concepto más moderno e interactivo.

Así será la nueva etapa del parque Salitre Mágico

Un comunicado en 2025, explicó que la ampliación estará dividida en tres grandes zonas. La primera será un área de exhibiciones temáticas, pensada para cambiar constantemente y ofrecer experiencias renovadas a los visitantes.

La segunda será un corredor gastronómico de cerca de 3.000 m², con opciones de comida y bebida para familias, parejas y grupos de amigos que quieran pasar el día completo en el parque.

Finalmente, habrá una zona dedicada a juegos de destreza e interacción, con simuladores, muros de escalar, máquinas de video y actividades diseñadas para niños y adultos.

Con estas obras, Salitre Mágico busca consolidarse nuevamente como uno de los puntos de encuentro favoritos de los bogotanos y turistas, mezclando nostalgia con innovación.