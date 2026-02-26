"Le tengo respeto, pero eso no me priva de manifestar mi criterio": Procurador habló de su relación con Petro

El Procurador General, Gregorio Eljach, estuvo en Noticias RCN, donde abordó varios de los temas como los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica, el acceso al código fuente del sistema electoral, las garantías de transparencia en las elecciones y, especialmente, su relación con el presidente en medio de las tensiones públicas.

Emergencia económica

En medio de la controversia por las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica decretada para enfrentar la situación por las lluvias, el Procurador General, Gregorio Eljach, defendió la competencia constitucional del presidente para declarar este tipo de estados excepcionales.

El presidente tiene competencia constitucional para declarar emergencias y para tomar las medidas específicas con base en esa declaratoria.

El jefe del Ministerio Público insistió en que más allá de valoraciones individuales, el país debe atenerse a los procedimientos legales y a las decisiones de las autoridades judiciales.

En el momento en que un Consejo de Estado o cualquier autoridad judicial asuma y tome una posición sobre eso, la haremos respetar. Pero hay que esperar.

También cuestionó que se descalifiquen actos administrativos en escenarios informales:

No puede uno andar descalificando actos administrativos ahí en el mercado, en la peluquería, donde uno compra la leche porque eso no es lo debido.

Gregorio Eljach habló sobre su relación con el presidente Gustavo Petro

Uno de los puntos más sensibles ha sido el debate por el acceso al código fuente del sistema electoral, tema sobre el cual el presidente ha insistido públicamente, incluso señalando que el fraude ha persistido en la historia del país.

Frente a esto, Eljach fue enfático en un pronunciamiento previo:

Si encontramos que hay algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como no hemos encontrado hasta ahora, algo que no diga que está bien, decimos que está bien. Pero con la obra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea, y porque fue el que me constituyó aquí para hacerlo. Pero aquí tienen que respetar, tienen que respetar la competencia del ministerio público.

Consultado sobre si existía una ruptura con el mandatario, respondió que nunca se ha dado tal quiebre.

Sí, nunca se ha roto. Lo que pasa es que el encargo que a mí me hizo el Congreso de la República implica tener carácter, y hacer las cosas vehemente y en público.

Aunque confirmó que no ha conversado personalmente con el presidente después de ese pronunciamiento, indicó que coinciden en distintos escenarios institucionales y que mantienen canales de comunicación.

Yo al presidente le tengo mucho respeto, admiración y afecto personal también por eso. Pero eso no me priva de manifestar mi parecer y mi criterio.

Control electoral: ¿qué está pasando?

El Procurador reconoció que el sistema electoral enfrenta limitaciones normativas. Explicó que en materia electoral el país aún se rige por un decreto ley de 1984, con cerca de 40 años de vigencia, el cual no ha sido actualizado pese a intentos previos que fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional.

Un mundo que hoy es totalmente diferente a lo que era hace 15, 20 años, rigiéndose por 40 años de atrás. Eso no va a resultar.

Sobre el debate en torno al código fuente, admitió que incluso él está en proceso de comprender completamente el tema técnico: "Yo también estoy por entenderlo".

Sin embargo, destacó que desde hoy existe apertura para que auditores, partidos, candidatos y órganos de control revisen el sistema.

Cuando los técnicos hagan su tarea técnica, científica, y nos digan aquí el resultado es lo que encontramos, sabremos dónde estaba metido el fantasmita que queremos encontrar o no estaba.

Procurador habló de garantías electorales y orden público

Eljach defendió que existen garantías para la transparencia electoral en lo relacionado con organización, logística y transmisión de datos. Señaló además que cuentan con acompañamiento de sectores como la Iglesia Católica, notarios, cámaras de comercio y el sector empresarial.

No obstante, reconoció que el orden público es un factor que genera preocupación. Frente a informes que hablan de casi 200 municipios con control territorial, el Procurador explicó que se debe diferenciar entre hechos puntuales georreferenciados y la situación general de un municipio completo.

Indicó que la metodología aplicada en el llamado “plan democrático” permite identificar puntos críticos específicos y no generalizar escenarios completos.

Vamos a reducir a la mínima expresión todos esos puntos, una especie de sarampión, de punticos rojos, no de municipios completos en el mapa.

Finalmente, el Procurador también promovió la llamada “paz electoral”, invitando a los ciudadanos a participar en las urnas y a derrotar la abstención.