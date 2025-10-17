¿Qué fue lo que pasó realmente con los encapuchados en el Portal 20 de Julio de Transmilenio?

El portal del 20 de Julio, ubicado en el sur de Bogotá, fue escenario de una nueva jornada de vandalismo que afectó la infraestructura del sistema Transmilenio.

Durante la mañana del jueves 16 de octubre, un grupo de encapuchados ingresó a las instalaciones y causó múltiples daños, entre ellos la alteración de las cámaras de seguridad y la pinta de mensajes que promovían la evasión del pasaje.

¿Qué pasó en el Portal 20 de Julio de Transmilenio?

Todo ocurrió en horas de la mañana, cuando varios encapuchados llegaron hasta el portal del 20 de Julio y comenzaron a intervenir las instalaciones del sistema de transporte.

Según testigos, los hombres se subieron a los torniquetes y cubrieron los lentes de las cámaras de seguridad con adhesivos para impedir que registraran los rostros de quienes se cuelan en el sistema.

Estas cámaras, instaladas sobre los torniquetes, cumplen la función de identificar a las personas que evaden el pago del pasaje. Sin embargo, los encapuchados les pegaron adhesivos para bloquear la visibilidad de los dispositivos.

Después de esto, pintaron las paredes y columnas metálicas del portal con aerosol, dejando grafitis en los que incitaban a los usuarios a no pagar el pasaje y a colarse en el sistema.

Portal 20 de Julio de Transmilenio fue vandalizado con graffitis

El ataque dejó afectaciones en la estructura del portal, especialmente en las superficies metálicas y en las cámaras de seguridad.

Los usuarios, rechazaron los hechos y lamentaron el deterioro de un espacio público que diariamente utilizan miles de ciudadanos.

Pese a los daños, trabajadoras de aseo llegaron rápidamente al lugar e iniciaron labores de limpieza. Con el uso de productos químicos, intentaron remover las pinturas y restaurar las superficies vandalizadas.

Los daños a las cámaras también fueron atendidos por personal técnico, aunque algunas presentaron obstrucción total de sus lentes.

Usuarios de Transmilenio rechazaron los actos de vandalismo

Pablo Vargas, usuario de Transmilenio, expresó:

No, no me parece correcto. Ellos deberían estar en sus recaudos, en sus reservaciones, haciendo sus labores como tal de indígenas, no estando aquí, creando el caos.

Isabel Torres, otra pasajera, señaló:

Porque llegan es a vandalizar, y vienen con sus palos, y yo me imagino que vienen con esos palos es a pegarles a la gente, y la verdad no estoy de acuerdo que vengan.

Jaime García, usuario frecuente, cuestionó:

¿Cómo dañan los bienes públicos que nosotros pagamos con nuestros impuestos, directa o indirectamente? Si el IVA es un impuesto, todos los pagamos.

Posteriormente a toda la situación, las cuadrillas de Transmilenio lograron limpiar gran parte de las pintas y despejar el área afectada.

Cabe mencionar que, durante la misma jornada, sobre las 10 de la mañana, un grupo de indígenas bloqueó la calle 26 a la altura de la avenida Ciudad de Cali, generando una fuerte congestión vehicular que afectó la movilidad hacia el aeropuerto El Dorado.