El Departamento de Policía de La Sabana, a través de la Policía Comunitaria y en coordinación con la fundación Fundafe, entregó a don Rigoberto Albarracín, familiar de una oficial en Cota, la prótesis que esperaba hace meses para recobrar su movilidad sin muletas.

Los días de don Rigo, como le dicen sus amigos, se transformaron tras someterse a una cirugía que prometía mejorar su calidad de vida. En medio del procedimiento entró en su organismo “una bacteria y no la pudieron controlar”, lo que obligó al personal médico a amputar una de sus piernas.

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Reciclar puede cambiar vidas:

Su historia llegó a oídos de varios integrantes de la institución que estuvieron reciclando el último año, para conseguir el material necesario para su prótesis.

“Desde el Departamento de Policía de la Sabana”, explicó el líder del proyecto, Nelson Rojas, “estuvimos recolectando todos los residuos reciclables, con el fin de realizar una prótesis para el señor Rigoberto”.

Un proyecto que fue posible gracias a la fundación Fundafe que, en su proceso de fabricación, recolecta y utiliza elementos reciclados, que representan el 70 % de su materia prima, abaratando costos, sin afectar la calidad del producto.

“Lo que hacemos en Fundafe es economía circular. Conseguimos el dinero, compramos las piezas y, hoy, estamos armando una prótesis en seis horas”, explicó su director, Juan Salcedo.

Don Rigo vuelve a caminar con confianza:

Tras seis meses en rehabilitación, la prótesis para don Rigo representa libertad y un nuevo inicio.

Hoy, da “gracias a la fundación Fundafe y gracias a varias empresas de La Sabana” por la prótesis y dice sentirse esperanzado en el cambio que representa en su vida.