Discusión terminó en tragedia: domiciliario habría asesinado a un perro en Bogotá

En las últimas horas, imputaron a un hombre que mientras trabajaba como repartidor, habría acabado con la vida de un perro.

El hecho ocurrió el 16 de marzo de 2023 en la localidad de Suba. Este hombre, identificado como Edison Daniel Corzo Urrego, llegó hasta una vivienda para entregar un pedido, cuando se topó con el perro.

El perro era un bulldog y se llamaba Mox

Las investigaciones apuntan que Corzo tuvo una discusión con un hombre. En medio de la riña, presuntamente le dio patadas a su animal de compañía, un perro de raza bulldog llamado Mox.

Al parecer, el repartidor también violentó al hombre. Por causa de las patadas, el perro sufrió traumatismos severos que lo llevaron a la muerte.

Después de este hecho, las autoridades le empezaron a seguir el rastro. Corzo fue imputado con lesiones y maltrato animal agravado. No aceptó ninguno.

La Ley Ángel robusteció las multas y condenas del maltrato animal

Hace algunos meses, fue aprobada en el Congreso la Ley Ángel, la cual fortalece las sanciones contra quienes atentan contra la integridad de los animales.

La ley le hace modificaciones al estatuto nacional de protección animal. El proyecto, impulsado por Andrea Padilla, puso sobre la mesa los siguientes puntos.

Aumentó la pena privativa de la libertad para quien mate a un animal con dolo, le afecte gravemente su integridad y cometa abuso sexual. Las condenas superan los tres años.

Las multas también aumentan. Con la Ley Ángel, pasan a ser de 15 a 30 salarios mínimos mensuales. Pueden aumentar si el animal muere por cada de la conducta punible.

Por otro lado, la normativa planteó nuevas tipificaciones, tales como ejercer violencia vicaria, difundir pornografía o contenido de violencia, agredir con fines económicos o la mutilación.

El nombre de la ley es en honor a un perro que se llamaba Ángel. Este animal fue despellejado vivo en Saboyá, Boyacá; en 2021. Si bien estuvo en un centro especializado, murió en febrero de este año.