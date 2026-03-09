CANAL RCN
Colombia Video

Impresionante aguacero en Usaquén dejó a una madre y su bebé atrapados en el deprimido de la calle 94

El carro se apagó en medio del agua y, mientras el nivel seguía subiendo, vivieron momentos de desesperación.

marzo 09 de 2026
09:04 p. m.
Bogotá volvió a vivir una tarde de intensas lluvias. En la localidad de Usaquén, en apenas dos horas cayó el equivalente a 25 piscinas olímpicas de agua, un volumen que superó la capacidad de las alcantarillas y provocó inundaciones en varios puntos críticos de la ciudad.

Minutos de angustia en el deprimido de la 94

Uno de los lugares más afectados fue el deprimido de la calle 94, donde una mujer quedó atrapada dentro de su vehículo junto a su bebé de 19 meses.

El carro se apagó en medio del agua y, mientras el nivel seguía subiendo, vivieron momentos de desesperación. “Gracias a Dios pudimos abrir la puerta y sacar la silla de seguridad. Un señor nos ayudó y nos sacaron cargadas”, relató la madre, aún conmovida por el susto.

Personal de tránsito y movilidad acudió rápidamente al sitio y logró ponerlas a salvo, cargándolas sobre sus hombros. En total, tres vehículos resultaron afectados por la inundación.

Reclamos ciudadanos por fallas estructurales

Los habitantes de la zona insisten en que este punto de la ciudad presenta fallas estructurales desde hace años y reclaman al Distrito medidas preventivas para evitar que se repitan emergencias similares.

La contingencia tardó cerca de una hora en ser controlada, pero dejó en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura frente a lluvias cada vez más intensas.

