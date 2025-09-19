CANAL RCN
Hombre que asesinó a su hijastra de nueve años en Mosquera será imputado por homicidio agravado

Tras el crimen, el padrastro intentó quitarse la vida. Actualmente está en un hospital de Facatativá.

septiembre 19 de 2025
07:53 a. m.
Jhon Alexander Torres Murcia, señalado como el presunto asesino de su hijastra de nueve años en Mosquera, podría enfrentar la legalización de su captura y la imputación de cargos tras salir de cuidados intensivos en el hospital San Rafael de Facatativá.

El hombre ingresó al centro médico en estado crítico luego de tratar de quitarse la vida tras presuntamente cometer el asesinato. El cuerpo médico indicó que su estado de salud ha mejorado, lo cual permitiría adelantar los trámites judiciales con rapidez.

Con la mejoría de salud, podría venir la imputación

“Fue retirada la ventilación mecánica, ya está respirando por sus propios medios. El día de hoy ya salió de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de cuidado intermedio”, informó el doctor Andrés González, director del hospital.

El macabro crimen ocurrió el domingo 14 de septiembre en el barrio El Recodo. Murcia tuvo una discusión con Paola Guzmán, la mamá de la niña. Cuando la mujer salió en búsqueda de ayuda de la Policía, este padrastro habría apuñalado unas 49 veces a la menor.

La hija del agresor presenció lo ocurrido. Tras esto, Murcia al parecer se autolesionó con la misma arma unas 10 veces. Esto, luego de notar que la Policía estaba cerca.

Mamá de la menor estaba amenazada por el hombre

En diálogo con Mañana Express, la madre contó que este hombre de 33 años la tenía amenazada luego de que acabaran su relación: “Yo ya no quería nada más con él y él me decía que si no era con él, no era con nadie”.

A mi hija me la mataron y me la arrebataron de una forma que ella no debía (…) Esperaba de todo menos esto y que lo hiciera delante de la niña de él.

La Alcaldía de Mosquera se pronunció al respecto: “La violencia intrafamiliar es una grave vulneración de los derechos humanos y no tiene cabida en nuestra sociedad. Como administración reafirmamos nuestro compromiso con la protección integral de la niñez y el fortalecimiento de las estrategias de prevención, atención y acompañamiento”.

