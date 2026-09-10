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Incautan 295 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de cacao en el puerto de Cartagena

Según la información compartida por la Policía en redes sociales, el alcaloide provenía de Perú y tenía como destino final España.

Foto: X @PoliciaColombia

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
03:36 p. m.
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La Policía Nacional confirmó este 9 de octubre que fueron incautados más de 200 kilos de cocaína en el puerto de Cartagena, Bolívar.

Incautan droga en el puerto de Cartagena

El hallazgo se dio luego de detectar un cargamento de la droga que se encontraba oculto en un contenedor que en su interior llevaba torta de cacao.

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Según la información compartida por la Policía en redes sociales, el alcaloide provenía de Perú y tenía como destino final España.

El operativo que permitió la incautación se llevó a cabo dentro del marco de la estrategia Esmeralda. Los uniformados antinarcóticos realizaron acciones de inteligencia.

De acuerdo con la información oficial, los estupefacientes fueron camuflados bajo la modalidad conocida como rip-off, un método utilizado por redes del narcotráfico para introducir drogas en contenedores de carga legal sin que los responsables del transporte estén al tanto de su presencia.

La incautación permitió evitar que el cargamento llegara a su destino en Europa y que la sustancia fuera distribuida en los mercados ilegales.

Incautación afecta las finanzas del narcotráfico

Según el balance entregado por la Policía, el decomiso representa una afectación económica superior a los 1.618 millones de pesos para las estructuras criminales vinculadas al tráfico de estupefacientes.

Además, las autoridades estimaron que la operación evitó la circulación de aproximadamente 737.000 dosis de cocaína.

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La institución destacó el papel de las labores de inteligencia para identificar cargamentos sospechosos en las terminales portuarias y detectar posibles envíos de drogas que utilizan el comercio internacional como fachada para movilizar sustancias ilícitas.

Finalmente, la Policía Antinarcóticos reiteró su compromiso de fortalecer los controles en los puertos y combatir las redes dedicadas al tráfico internacional de cocaína, una actividad que utiliza rutas comerciales para intentar trasladar estupefacientes hacia diferentes países.

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