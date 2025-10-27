CANAL RCN
Colombia

Incautan 298 kilos de marihuana prensada en Valledupar: la droga iba rumbo a La Guajira

Durante la requisa, la Policía halló cinco pacas multicolores con paquetes rectangulares de marihuana.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
05:56 p. m.
La Policía Nacional incautó 298 kilogramos de marihuana prensada que eran transportados en un vehículo particular por el norte de la capital del Cesar.

El operativo se llevó a cabo en la Avenida Simón Bolívar con calle 6D, en el barrio Pontevedra, donde uniformados del grupo Goes hicieron señal de pare a un automóvil en el que se movilizaban dos personas. Durante la requisa, los agentes hallaron cinco pacas multicolores con paquetes rectangulares de marihuana.

Droga incautada en Valledupar sería enviada al exterior desde La Guajira

“Esta droga tendría como destino el departamento de la Guajira y desde allí sería enviada mediante lanchas hacia el exterior. Los dos capturados, el vehículo incautado y la droga quedan a disposición de las autoridades competentes”, indicó el coronel Alex Uriel Durán Santos, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar.

La operación se enmarca en la estrategia Esmeralda Plus, liderada por la Dirección Antinarcóticos en coordinación con la Policía Metropolitana de Valledupar.

Golpe al narcotráfico en Cesar afecta rentas criminales por más de $81 millones

De acuerdo con el coronel Durán, esta incautación representa un impacto económico de más de 81 millones de pesos para las estructuras criminales, y evita la circulación de aproximadamente 596.000 dosis de marihuana.

“La Policía Nacional ratifica su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra el narcotráfico. Invitamos a toda la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilícita a través de nuestra línea de emergencia 123”, expresó el coronel Durán.

