CANAL RCN
Colombia

Incautan dos toneladas de marihuana camuflada en un cargamento de papas en Nariño

El valor del cargamento superaría los $1.500 millones de pesos en el mercado nacional.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
06:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía logró la captura en flagrancia de un hombre que transportaba 2.100 kilogramos de marihuana en el kilómetro 53+300 de la vía Junín–Pedregal, en jurisdicción del municipio de Mallama, Nariño, este 14 de agosto.

En medio de una carga de papa a bordo de un camión, las autoridades encontraron 2.017 paquetes envueltos en papeles de colores que contenían marihuana de tipo 'cripy'. De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el cargamento tendría un valor aproximado de $1.500 millones.

El hombre capturado cuenta con antecedentes judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes y se encuentra a la disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Avión ultraliviano se desplomó en medio de un parque de Medellín
RELACIONADO

Avión ultraliviano se desplomó en medio de un parque de Medellín

Una estrategia para combatir el narcotráfico

“Estamos cerrándole el paso al narcotráfico en las carreteras del país. No vamos a permitir que estos cargamentos lleguen a su destino ni que sigan envenenando nuestras comunidades. Seguiremos trabajando sin descanso por unas vías seguras y una Colombia libre de drogas”, aseguró la brigadier general Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Operativo en Rioblanco deja un muerto y media tonelada de marihuana incautada
RELACIONADO

Operativo en Rioblanco deja un muerto y media tonelada de marihuana incautada

Las autoridades también señalaron que esta acción hace parte de una estrategia nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, en coordinación con el Comando de Vigilancia Vía Piedrancha.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier actividad sospechosa y así garantizar la seguridad en las vías del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

“Va a tocar por las malas”: chats y videos muestran cómo amenaza el Tren de Aragua en Bogotá

Policía Nacional

Descubren a dos policías exigiendo dinero a un ciudadano a cambio de devolver las pertenencias de un familiar

ELN

Esta mujer era la responsable de la compra y venta de explosivos para atentados del ELN en Cauca y Nariño

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios tomó una decisión de ÚLTIMA HORA con Neyser Villarreal tras lucir la camiseta de América de Cali

El jugador realizó un 'live' en TikTok y se puso una camiseta del América de Cali, uno de los rivales más acérrimos de Millonarios.

Estados Unidos

Red de estafadores robó cinco millones de dólares a 400 adultos mayores en los EE. UU. haciéndose pasar por sus nietos

El dinero llegaba a la organización de manos de terceros y luego era lavado por empresas estadounidenses o de la Republica Dominicana.

Artistas

Reconocida influencer tuvo que recibir atención médica de emergencia: todo quedó grabado

Reforma Laboral

Ponen freno a las empresas: este es el paso a paso que deben seguir para despedir a un trabajador

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol