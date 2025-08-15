Incautan dos toneladas de marihuana camuflada en un cargamento de papas en Nariño

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía logró la captura en flagrancia de un hombre que transportaba 2.100 kilogramos de marihuana en el kilómetro 53+300 de la vía Junín–Pedregal, en jurisdicción del municipio de Mallama, Nariño, este 14 de agosto.

En medio de una carga de papa a bordo de un camión, las autoridades encontraron 2.017 paquetes envueltos en papeles de colores que contenían marihuana de tipo 'cripy'. De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el cargamento tendría un valor aproximado de $1.500 millones.

El hombre capturado cuenta con antecedentes judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes y se encuentra a la disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

RELACIONADO Avión ultraliviano se desplomó en medio de un parque de Medellín

Una estrategia para combatir el narcotráfico

“Estamos cerrándole el paso al narcotráfico en las carreteras del país. No vamos a permitir que estos cargamentos lleguen a su destino ni que sigan envenenando nuestras comunidades. Seguiremos trabajando sin descanso por unas vías seguras y una Colombia libre de drogas”, aseguró la brigadier general Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

RELACIONADO Operativo en Rioblanco deja un muerto y media tonelada de marihuana incautada

Las autoridades también señalaron que esta acción hace parte de una estrategia nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, en coordinación con el Comando de Vigilancia Vía Piedrancha.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier actividad sospechosa y así garantizar la seguridad en las vías del país.