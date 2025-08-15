CANAL RCN
Operativo en Rioblanco deja un muerto y media tonelada de marihuana incautada

El Ejército Nacional se enfrentó a presuntos integrantes del GAO-r Frente Ismael Ruiz durante un control en zona rural del Tolima.

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
11:51 a. m.
En un operativo realizado en el corregimiento del municipio de Rioblanco, Tolima, el Ejército Nacional instaló un puesto de control sobre una vía terciaria para contrarrestar el tráfico de drogas y reforzar la seguridad. Durante el procedimiento, una camioneta, escoltada por dos motocicletas, ignoró la señal de pare de las autoridades militares.

Ante la negativa a detenerse, se registró un intercambio de disparos entre las tropas y los ocupantes del vehículo. En medio del enfrentamiento, el conductor de la camioneta perdió la vida y un soldado resultó herido, siendo trasladado a un centro médico para recibir atención.

Media tonelada de marihuana incautada

Las autoridades confirmaron que la camioneta transportaba media tonelada de marihuana. Según información preliminar, tanto el vehículo como las motocicletas incautadas pertenecerían al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Frente Ismael Ruiz, dedicado al narcotráfico y otras actividades ilícitas en la región.

La droga y los automotores fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras el Ejército Nacional continúa las operaciones para prevenir el tráfico de estupefacientes en el sur del Tolima.

