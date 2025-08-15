Operativo en Rioblanco deja un muerto y media tonelada de marihuana incautada

En un operativo realizado en el corregimiento del municipio de Rioblanco, Tolima, el Ejército Nacional instaló un puesto de control sobre una vía terciaria para contrarrestar el tráfico de drogas y reforzar la seguridad. Durante el procedimiento, una camioneta, escoltada por dos motocicletas, ignoró la señal de pare de las autoridades militares.

RELACIONADO Fuerzas Militares estadounidenses llegaron al mar Caribe para combatir los cárteles de droga latinoamericanos

Ante la negativa a detenerse, se registró un intercambio de disparos entre las tropas y los ocupantes del vehículo. En medio del enfrentamiento, el conductor de la camioneta perdió la vida y un soldado resultó herido, siendo trasladado a un centro médico para recibir atención.

Media tonelada de marihuana incautada

Las autoridades confirmaron que la camioneta transportaba media tonelada de marihuana. Según información preliminar, tanto el vehículo como las motocicletas incautadas pertenecerían al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Frente Ismael Ruiz, dedicado al narcotráfico y otras actividades ilícitas en la región.

La droga y los automotores fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras el Ejército Nacional continúa las operaciones para prevenir el tráfico de estupefacientes en el sur del Tolima.