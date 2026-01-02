CANAL RCN
Colombia Video

Incendio deja 200 damnificados en el oriente de Cali

Los afectados reportan haber perdido enseres, ropa y todas sus pertenencias.

Noticias RCN

enero 02 de 2026
07:28 a. m.
Un incendio de grandes proporciones afectó el barrio Comunero 2, ubicado en la Comuna 12 al oriente de Cali, dejando aproximadamente 200 personas damnificadas tras la destrucción de al menos 20 viviendas. El siniestro, que se extendió por más de tres horas, consumió en minutos las construcciones de madera características de la zona.

Las imágenes aéreas captadas durante la emergencia muestran la magnitud de la destrucción causada por las llamas en el sector de La Paz. Familias enteras intentaron resguardarse mientras el fuego avanzaba rápidamente entre las viviendas de construcción liviana, perdiendo la totalidad de sus pertenencias.

"Es necesaria en este momento la solidaridad iniciando año para estas personas que están afectadas", señalaron las autoridades locales al hacer un llamado urgente a la comunidad caleña. Los afectados reportan haber perdido enseres, ropa y todas sus pertenencias, quedando únicamente con lo que llevaban puesto al momento de la emergencia.

Bomberos controlaron la emergencia

El Cuerpo de Bomberos de Cali llegó rápidamente al lugar para atender la emergencia. Según informes oficiales, "gracias a la rápida intervención de los bomberos y el apoyo de la comunidad, se logra controlar el fuego y evitar que se propague" a un mayor número de viviendas de construcción liviana en el sector.

Las autoridades municipales realizarán en las próximas horas un censo oficial para determinar el número exacto de familias damnificadas y personas afectadas por el incendio. Además, se adelantarán las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas que originaron el siniestro.

Llamado a la solidaridad de los caleños

La Alcaldía de Cali ha sido convocada para que sus dependencias lleguen al sitio y proporcionen toda la asistencia necesaria a los ciudadanos afectados. Mientras tanto, se ha hecho un llamado a la solidaridad de los caleños para que acudan a los puntos de acopio y entreguen ayudas para las familias que lo perdieron todo.

Los residentes del barrio Comunero 2 ahora enfrentan la difícil tarea de intentar recuperar lo poco que quedó tras el paso del fuego, mientras esperan el apoyo de las autoridades y la comunidad para iniciar su proceso de recuperación al comenzar el año.

