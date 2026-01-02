Suiza enfrenta la identificación de víctimas tras incendio en Crans-Montana

Las autoridades suizas trabajan este viernes para identificar a los cerca de 40 fallecidos del incendio que arrasó en Año Nuevo el bar Le Constellation, en la lujosa estación de esquí de Crans-Montana. La tragedia, calificada de "proporciones aterradoras" por el presidente Guy Parmelin, ha conmocionado al país y a la comunidad internacional.

En las calles del centro turístico, familias con niños vestidos con trajes de esquí se preparaban para una jornada en la nieve, mientras en los cafés la tragedia dominaba las conversaciones. En redes sociales se multiplican los llamados para localizar a los desaparecidos.

La fiscal general del cantón del Valais, Béatrice Pilloud, aseguró que se han movilizado importantes recursos "para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible". El jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler, advirtió que el proceso puede tardar varios días.

El incendio, que se declaró hacia la 01H30 del jueves 1 de enero, dejó además 115 heridos, de los cuales al menos 80 se encuentran en estado crítico, según Mathias Reynard, presidente del gobierno regional del Valais.

Testimonios y posibles causas del siniestro

Los relatos de sobrevivientes y testigos describen escenas de horror: personas intentando romper ventanas para escapar, otras cubiertas de quemaduras precipitándose a la calle. Un video difundido en redes muestra el inicio del fuego en el techo, con un joven intentando apagarlo con un paño blanco mientras otros seguían bailando.

Según varios testimonios, el incendio habría sido provocado por bengalas fijadas a botellas que alcanzaron el techo, una práctica habitual en el establecimiento. El fuego derivó en explosiones dentro del bar, aunque las autoridades descartaron la hipótesis de un atentado. La investigación continúa.

La atmósfera en Crans-Montana es de duelo. "Es como un pequeño pueblo, todos conocemos a alguien que conoce a alguien afectado", dijo Dejan Bajic, turista de Ginebra que visita la estación desde 1974. Frente al bar, vecinos y visitantes depositaron flores en señal de homenaje.

Extranjeros entre las víctimas y crisis internacional

Las autoridades creen que entre los fallecidos y heridos hay numerosos extranjeros, aunque aún no se han dado a conocer identidades. Los heridos fueron trasladados a hospitales en Lausana, Ginebra, Zúrich, así como a centros médicos en Francia e Italia.

El Ministerio francés de Relaciones Exteriores confirmó que nueve ciudadanos franceses están entre los heridos y que otros ocho permanecen desaparecidos. En tanto, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó que una quincena de italianos resultaron heridos y que otros tantos siguen sin localizarse.

En el centro de congresos de Crans-Montana se instaló una célula de crisis para atender y orientar a las familias. Los propietarios del bar, una pareja francesa originaria de Córcega, estarían ilesos, aunque hasta ahora se desconoce su paradero.