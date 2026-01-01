CANAL RCN
Colombia

Ejército frustra atentado del ELN en Bolívar: habían instalado cinco artefactos explosivos

Los explosivos fueron hallados en inmediaciones de sectores residenciales y zonas de actividad económica.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

enero 01 de 2026
05:58 p. m.
Una acción terrorista atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue neutralizada por tropas del Ejército Nacional en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el sur del departamento de Bolívar, gracias a una intervención oportuna que evitó riesgos para la población civil y para el personal militar desplegado en la zona.

Frustran atentado del ELN en Bolívar

De acuerdo con información oficial, unidades del Batallón de Selva N.º 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices, adscritas a la Décima Novena Brigada, detectaron cinco artefactos explosivos que habían sido instalados sobre la vía principal de salida del casco urbano.

Cabe mencionar que este corredor es utilizado de forma constante tanto por habitantes del municipio como por tropas que cumplen labores de seguridad y protección del área urbana.

Los explosivos fueron hallados en inmediaciones de sectores residenciales y zonas de actividad económica, lo que, según el Ejército, evidenciaría la intención de causar afectaciones indiscriminadas, generar temor entre la comunidad y alterar las condiciones de seguridad del municipio.

Con el apoyo de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, se activó el protocolo especializado de explosivos y demoliciones (EXDE), mediante el cual se realizó la destrucción controlada de los artefactos.

Este procedimiento permitió eliminar la amenaza sin que se registraran personas lesionadas ni daños a la infraestructura.

Las primeras verificaciones señalan que la acción habría sido planeada por la compañía Tito Marín del ELN, estructura que tiene presencia en esta región del sur de Bolívar y que, según las autoridades militares, ha recurrido de manera reiterada a este tipo de prácticas, consideradas violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

La Décima Novena Brigada rechazó de forma categórica este tipo de hechos y reiteró su compromiso de continuar con operaciones sostenidas para proteger a la población civil, garantizar la seguridad de sus tropas y mantener el control territorial en coordinación con otras autoridades.

