Estos son los 7 peajes que se eliminarán en Colombia en 2026: anuncio oficial

En el 2026, la movilidad en el Caribe colombiano tendrá un cambio significativo. El presidente Gustavo Petro anunció la eliminación de siete peajes como resultado de la terminación anticipada de una concesión vial clave, una medida que busca aliviar el bolsillo de ciudadanos, transportadores y sectores productivos de la región.

La decisión se deriva del cierre anticipado del contrato de concesión del corredor Cartagena–Barranquilla, conocido como Ruta Caribe, que hasta ahora estaba bajo la operación de Autopistas del Caribe S.A.S. El acuerdo fue suscrito con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y contempla la reversión de la vía al Estado, que asumirá su administración a través del Instituto Nacional de Vías (Invías).

¿Cuáles son los peajes que se eliminan en Colombia en 2026?

Con la finalización del contrato, dejarán de operar siete estaciones de peaje ubicadas en puntos estratégicos del Caribe colombiano. Los peajes que se eliminan son Pasacaballos, Turbaco, Gambote, Arroyo de Piedra, Sabanagrande, Galapa y Bayunca.

De esta manera, el proceso de reversión de la vía comenzará este 2 de enero de 2026 y se espera que quede completamente finalizado en junio del mismo año, cuando la administración del corredor pase a manos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Con ello, el Estado asumirá de manera directa la operación y mantenimiento de esta infraestructura estratégica para la región Caribe.

Según lo explicado por las autoridades, la terminación anticipada del contrato se dio por mutuo acuerdo y por causas no atribuibles directamente a las partes.

Entre los factores que influyeron se encuentran las protestas sociales registradas durante la ejecución del proyecto, las cuales afectaron el recaudo esperado y generaron dificultades para la instalación de nuevas estaciones de peaje en algunos sectores.

La terminación anticipada de la concesión se dio tras años de reclamos por parte de comunidades y sectores productivos de la región, que advirtieron sobre el impacto económico de los peajes en la vida diaria. Transportadores, comerciantes y habitantes de distintos municipios señalaron que el cobro constante durante más de dos décadas elevó los costos de movilidad y terminó encareciendo productos básicos, afectando directamente la canasta familiar y la actividad comercial local.

De acuerdo con lo informado, el cierre de los peajes busca generar un alivio económico para los usuarios frecuentes de la vía y mejorar la conectividad entre los municipios del Caribe.

Además, se espera que la medida impulse la economía regional al reducir los costos logísticos, especialmente en el transporte de alimentos y mercancías, y permita un modelo de administración vial más acorde con las necesidades sociales y productivas de la zona.

También, se prevé que la medida fortalezca la integración regional y facilite el tránsito entre ciudades estratégicas como Cartagena y Barranquilla, consolidando este corredor como un eje clave para el desarrollo económico del norte del país.