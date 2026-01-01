El rifirrafe entre la exdirectora de la URF y el presidente Petro por los fondos de pensiones en el exterior

Este es el primer tire y afloje del año 2026 entre la exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera, y el presidente Gustavo Petro por la propuesta del gobierno para repatriar las inversiones en el exterior de los fondos privados.

Mónica Higuera se apartó recientemente del cargo por desacuerdos técnicos frente a las decisiones del Gobierno Nacional sobre el manejo de los recursos de los fondos de pensiones.

Sin embargo, en las últimas horas, uno de los puntos de más discordia fue el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre la intención de expedir un decreto que tenga como objetivo regresar al país una cifra cercana a los 250 billones de pesos que tienen invertidos los fondos privados en el exterior.

Las duras críticas a la intención del gobierno con los fondos de pensiones en el extranjero

Para Mónica Higuera se trata de una medida irresponsable con los colombianos, así lo expresó en su cuenta de X:

La exfuncionaria criticó la forma como se están manejando las modificaciones al tema pensional.

El presidente Gustavo Petro respondió a la polémica por los fondos de pensiones

El presidente Gustavo Pedro le respondió y le dio la ración en ciertas partes. Aseguró que esa repatriación de estos recursos no se puede hacer de un solo golpe, sino de una manera gradual.

Además, pidió a la Contraloría una auditoría sobre qué ha pasado con ese dinero en el exterior.

Usted tiene razón en que no puede ser de un solo golpe el retorno de recursos al país, sino gradual. No veo problema en una reunión con los administradores para determinar las fases de entrar al país del ahorro pensional exportado.

Se abstendrá del decreto que anunció el Ministerio de Hacienda. Habrá que esperar qué pasa en estos primeros días del año.