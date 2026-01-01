CANAL RCN
Colombia Video

El rifirrafe entre la exdirectora de la URF y el presidente Petro por los fondos de pensiones en el exterior

En X se desató una discusión entre la exfuncionaria y el mandatario por la intención del Gobierno Nacional con los recursos de los fondos invertidos en el extranjero.

Noticias RCN

enero 01 de 2026
08:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este es el primer tire y afloje del año 2026 entre la exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera, y el presidente Gustavo Petro por la propuesta del gobierno para repatriar las inversiones en el exterior de los fondos privados.

Petro anuncia creación de central única de compra de medicamentos para EPS intervenidas
RELACIONADO

Petro anuncia creación de central única de compra de medicamentos para EPS intervenidas

Mónica Higuera se apartó recientemente del cargo por desacuerdos técnicos frente a las decisiones del Gobierno Nacional sobre el manejo de los recursos de los fondos de pensiones.

Sin embargo, en las últimas horas, uno de los puntos de más discordia fue el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre la intención de expedir un decreto que tenga como objetivo regresar al país una cifra cercana a los 250 billones de pesos que tienen invertidos los fondos privados en el exterior.

Reacciones políticas por apoyo del gobierno Petro al comité constituyente
RELACIONADO

Reacciones políticas por apoyo del gobierno Petro al comité constituyente

Las duras críticas a la intención del gobierno con los fondos de pensiones en el extranjero

Para Mónica Higuera se trata de una medida irresponsable con los colombianos, así lo expresó en su cuenta de X:

La exfuncionaria criticó la forma como se están manejando las modificaciones al tema pensional.

Petro aclara tiempos de la Constituyente y descarta que coincida con elecciones
RELACIONADO

Petro aclara tiempos de la Constituyente y descarta que coincida con elecciones

El presidente Gustavo Petro respondió a la polémica por los fondos de pensiones

El presidente Gustavo Pedro le respondió y le dio la ración en ciertas partes. Aseguró que esa repatriación de estos recursos no se puede hacer de un solo golpe, sino de una manera gradual.

Además, pidió a la Contraloría una auditoría sobre qué ha pasado con ese dinero en el exterior.

Usted tiene razón en que no puede ser de un solo golpe el retorno de recursos al país, sino gradual. No veo problema en una reunión con los administradores para determinar las fases de entrar al país del ahorro pensional exportado.

Se abstendrá del decreto que anunció el Ministerio de Hacienda. Habrá que esperar qué pasa en estos primeros días del año.

Salario mínimo del 2026 subirá 23%, así lo anunció el presidente Petro
RELACIONADO

Salario mínimo del 2026 subirá 23%, así lo anunció el presidente Petro

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Reforma Laboral

Reforma laboral: permisos remunerados para trabajadores desde el 1 de enero

Ejército Nacional

Ejército frustra atentado del ELN en Bolívar: habían instalado cinco artefactos explosivos

Antártida

Celebrando el Año Nuevo lejos de casa: así recibió el 2026 la tripulación del ARC Simón Bolívar

Otras Noticias

Transmilenio

¿Cuánto costaría movilizarse en TransMilenio y SITP en 2026 si se aprueba el alza de $350?

Si el pasaje de TransMilenio sube $350 en 2026, ¿cuánto gastaría al mes y al año un usuario frecuente?

Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro regresó a prisión tras una semana de estar hospitalizado por una cirugía

El expresidente Jair Bolsonaro fue dado de alta una semana después de haberse sometido a procedimientos médicos para tratar una hernia y una crisis de hipo.

Independiente Santa Fe

Junior vs. Santa Fe: ¿cuánto dinero recibe el campeón de la Superliga 2026?

Animales

Las razas de perros más afectadas por la pólvora: padecen mayor estrés

Defensoría del Pueblo

Defensoría pide garantizar atención médica y entrega oportuna de medicamentos