¿Qué fue lo que realmente desató el incendio en una casa en Medellín?: esto revelaron las autoridades

Una grave emergencia se registró en Medellín luego de que un incendio se propagara con rapidez al interior de una vivienda, dejando atrapados a cinco de sus ocupantes.

En medio de la confusión inicial, surgió la hipótesis de que el fuego habría sido ocasionado por un volador; sin embargo, con el avance de las verificaciones oficiales, esa versión fue descartada por las autoridades.

Mientras se esclarecía el origen del incendio, la prioridad se centró en la atención de las víctimas, especialmente de tres niños, quienes resultaron gravemente afectados.

¿Qué fue lo que realmente desató el incendio en una casa en Medellín?

Según lo informado por las autoridades, el incendio no tuvo relación con pólvora ni con un volador, como se llegó a mencionar inicialmente.

La causa de la emergencia fue una falla eléctrica en una extensión, la cual habría desencadenado el fuego que, en cuestión de minutos, se extendió por toda la vivienda.

Independientemente del origen, la situación fue catalogada como extremadamente grave. Las llamas avanzaron con rapidez, impidiendo la evacuación oportuna de quienes se encontraban dentro de la casa. Cinco personas quedaron atrapadas sin posibilidad de salir por sus propios medios.

¿Quiénes fueron los afectados por el incendio en una casa de Medellín?

Tres de los afectados son menores de edad, de seis, ocho y once años, quienes fueron rescatados por miembros de la comunidad que acudieron al lugar en medio de la emergencia.

Tras ser sacados del inmueble, los niños fueron trasladados de inmediato al Hospital San Vicente Fundación, donde permanecen bajo estricta observación médica.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los tres menores presentan compromiso severo en su sistema respiratorio, motivo por el cual se encuentran intubados. Su estado de salud es delicado y continúa siendo evaluado por el personal médico especializado.

Las otras dos personas afectadas por el incendio fueron la madre de una de las niñas, quien tras recibir atención médica fue dada de alta, y uno de los tíos de los menores, que sufrió quemaduras en varias partes de su cuerpo al intentar ingresar a la vivienda para rescatarlos mientras el fuego se expandía.