Incendio en colegio de Itagüí deja diez afectados por humo y genera pánico entre estudiantes

Las autoridades continúan evaluando los daños y las condiciones de seguridad de la institución.

octubre 01 de 2025
05:35 p. m.
Un incendio se registró en la mañana de este miércoles dentro de la Institución Educativa Carlos Enrique Cortés, en el municipio de Itagüí. El incidente generó momentos de pánico entre estudiantes y docentes.

La emergencia se presentó en la tienda escolar del plantel, ubicado en el barrio La Aldea, y dejó como saldo ocho alumnos y dos profesores afectados por inhalación de humo y episodios de ansiedad.

Lo que habría generado el incendio en colegio de Itagüí

Según el reporte de los organismos de socorro, el fuego se habría originado en una fritadora eléctrica, lo que provocó un conato dentro del establecimiento.

Ante la situación, el personal del colegio activó los protocolos de evacuación, trasladando a los estudiantes a la cancha principal mientras llegaban los bomberos para controlar el incidente. Las autoridades continúan evaluando los daños y las condiciones de seguridad en el lugar.

Bomberos atendieron emergencia por incendio

Al lugar de la emergencia acudieron dos máquinas de bomberos y una ambulancia, cuyos equipos lograron controlar rápidamente el incendio con extintores portátiles. Posteriormente, se realizaron maniobras de ventilación mecánica para dispersar los gases y vapores acumulados en el área afectada.

Los menores, con edades entre los 11 y 15 años, presentaron síntomas como dificultad respiratoria, ataques de pánico y crisis nerviosas. Dos adultos también sufrieron afectaciones leves.

Según el reporte de las autoridades locales, ninguno de los diez afectados requirió traslado a centros asistenciales, aunque todos recibieron atención en el sitio. Además, destacaron la oportuna intervención de los bomberos y del personal escolar, que permitió evitar una tragedia mayor en esta institución educativa de Itagüí.

