CANAL RCN
Colombia

Hostigamiento contra el Ejército dejó un militar muerto en Antioquia

En Cesar, la detonación de una granada también cobró la vida de un uniformado.

Tropas del Ejército Nacional de Colombia
FOTO: Ejército Nacional

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
09:48 p. m.
El Ejército Nacional reportó este 30 de septiembre dos hechos trágicos ocurridos en diferentes regiones del país, que dejaron como saldo la muerte de dos uniformados y varios heridos.

Nuevos hostigamientos contra el Ejército en Antioquia

En el municipio de Anorí, Antioquia, tropas que adelantaban operaciones de estabilidad en la vereda Las Lomitas fueron víctimas de un artefacto explosivo improvisado, instalado presuntamente por integrantes del GAO-r 36, bajo el mando de alias Chejo y alias Primo Gay.

El ataque ocasionó la muerte del subteniente Brayan David Bello Serrano y dejó heridos a tres soldados profesionales, quienes fueron evacuados con apoyo aéreo hacia Medellín, donde reciben atención médica especializada.

El Ejército rechazó este hecho, calificándolo como un acto terrorista que viola el Derecho Internacional Humanitario, y anunció la presentación de las denuncias correspondientes.

Asimismo, envió un mensaje de condolencias a la familia del subteniente fallecido, a quienes un equipo interdisciplinario brinda acompañamiento.

Accidente con granada dejó un militar muerto en Cesar

Por otra parte, en el batallón El Juncal, ubicado en Aguachica, Cesar, un accidente durante una jornada de entrenamiento provocó la muerte de un militar y dejó heridos a otros cinco uniformados.

De acuerdo con la información preliminar, la detonación accidental de una granada MGL habría causado la tragedia. Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Aguachica, donde reciben atención médica especializada.

El Ejército reiteró su compromiso de mantener operaciones en zonas afectadas por la violencia y reforzar las medidas de seguridad, al tiempo que avanza en las investigaciones para esclarecer tanto el ataque en Antioquia como el accidente en Cesar.

