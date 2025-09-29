CANAL RCN
Colombia

Incendio de bus en Popayán deja tres vehículos destruidos y varios afectados por inhalación de gases

El bus se incendió luego de chocar con una motocicleta en el sector del Valle del Ortigal.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
03:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde de este lunes se registró una emergencia en el sector Valle del Ortigal, al occidente de Popayán, tras el incendio de una buseta de servicio público que terminó afectando a otros tres vehículos y generando alarma entre los habitantes de la zona.

Hasta $50 millones de recompensa por responsables de incendiar dos tractomulas y robarse una moto en la Univalle
RELACIONADO

Hasta $50 millones de recompensa por responsables de incendiar dos tractomulas y robarse una moto en la Univalle

Según el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán, el incidente se originó cuando un motociclista colisionó de frente contra una buseta.

El impacto provocó un incendio que, debido a la irradiación y proximidad, se propagó rápidamente a otros tres vehículos estacionados en el área.

Una persona resultó herida tras incendio de bus en Popayán

El motociclista involucrado en el choque resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Además, dos personas fueron atendidas en el lugar por afecciones respiratorias causadas por la inhalación de gases tóxicos.

Muere una octava persona por incendio en la estación de Policía de Funza
RELACIONADO

Muere una octava persona por incendio en la estación de Policía de Funza

Las autoridades continúan evaluando los daños materiales y las condiciones de seguridad en el sector, mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer los detalles del accidente.

Noticia en desarrollo..

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

¿Quién era la persona que murió en la Carrera de las Rosas en Medellín?

Nicolás Petro

Formulan cargos contra Nicolás Petro por presunto incremento injustificado de patrimonio

Temblor en Colombia

¡Siguió temblando masivamente en Colombia hoy 29 de septiembre de 2025! Atento al reporte

Otras Noticias

Ministerio de Transporte

Nueva reglamentación de frenos para motos está vilo: hacen fuerte llamado al Gobierno

El Gobierno aplazó hasta 2026 la reglamentación de frenos ABS y CBS para motos en Colombia. La industria critica la decisión y hace un fuerte llamado por la seguridad vial.

Miss Universe Colombia

¡Espectacular! Así lucía Vanessa Pulgarín previo a los concursos de belleza

En redes sociales comenzaron a circular fotografías de Vanessa Pulgarín previas a su participación en los concursos de belleza.

Venezuela

Venezuela alista decreto de estado de excepción ante despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Luis Díaz

Luis Díaz posterga sus clases para aprender alemán y reveló las razones

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos