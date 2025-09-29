Incendio de bus en Popayán deja tres vehículos destruidos y varios afectados por inhalación de gases

En la tarde de este lunes se registró una emergencia en el sector Valle del Ortigal, al occidente de Popayán, tras el incendio de una buseta de servicio público que terminó afectando a otros tres vehículos y generando alarma entre los habitantes de la zona.

Según el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán, el incidente se originó cuando un motociclista colisionó de frente contra una buseta.

El impacto provocó un incendio que, debido a la irradiación y proximidad, se propagó rápidamente a otros tres vehículos estacionados en el área.

Una persona resultó herida tras incendio de bus en Popayán

El motociclista involucrado en el choque resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Además, dos personas fueron atendidas en el lugar por afecciones respiratorias causadas por la inhalación de gases tóxicos.

Las autoridades continúan evaluando los daños materiales y las condiciones de seguridad en el sector, mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer los detalles del accidente.

Noticia en desarrollo..