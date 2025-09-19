Hasta $50 millones de recompensa por responsables de incendiar dos tractomulas y robarse una moto en la Univalle

Hay rechazo en Cali luego de los fuertes disturbios registrados en inmediaciones de la Universidad del Valle, en donde encapuchados incineraron dos tractomulas y se robaron una moto de la Secretaría de Tránsito.

Las autoridades calificaron los hechos como actos terroristas y ofrecieron recompensa de hasta $50 millones por los responsables.

¿Qué se sabe sobre las manifestaciones en la Universidad del Valle?

Las manifestaciones se dieron exactamente sobre el corredor de la Avenida Paso Ancho, donde está la entrada principal de la Universidad del Valle, y sobre la calle 16, en donde estaban ubicadas las tractomulas atacadas.

Al parecer, los camiones de carga, usados para el transporte de alimentos, fueron atacados con explosivos por parte de los encapuchados que estaban al interior de la universidad.

La motocicleta hurtada a la Secretaría de Movilidad también fue quemada dentro de las instalaciones de la institución.

Jairo García, secretario de Seguridad de Cali, pidió al Consejo Superior de la universidad que tome acciones para controlar los actos vandálicos que afectan la seguridad de la ciudad.

Videos son clave en la investigación

En videos quedó registrado como, desde el interior de la universidad, los encapuchados lanzaron los explosivos.

Las autoridades ya tienen en su poder estas grabaciones, las cuales serán analizadas en el marco de la investigación para lograr esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

Desde Fedetranscarga rechazaron los actos vandálicos que afectaron a los transportadores.

Al interior de la universidad también fueron dañadas las cámaras de seguridad.