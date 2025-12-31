Ojo: este es el incremento en las multas más comunes con el nuevo salario mínimo

Con la entrada en vigor del nuevo salario mínimo legal para 2026, no solo se ajustan los ingresos de millones de trabajadores en Colombia, sino que también se produce un incremento automático en el valor de las multas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta situación ha generado inquietud entre la ciudadanía, especialmente por el impacto económico que representan las sanciones más comunes impuestas por comportamientos contrarios a la convivencia.

El ajuste de las multas está sustentado en lo dispuesto por la Ley 1801 de 2016, que regula el comportamiento ciudadano y establece las sanciones correspondientes. Según el artículo 180, las multas se calculan con base en el salario mínimo diario legal vigente (SMDLV), razón por la cual cualquier aumento en el salario mínimo se refleja de manera directa en el valor de los comparendos. Para 2026, el salario mínimo diario se ubicaría aproximadamente en $58.363, cifra que sirve como referencia para determinar el nuevo costo de las sanciones económicas.

Cómo se ajustan las multas con el salario mínimo de 2026

Con el nuevo SMDLV, las multas previstas en el Código de Convivencia registran un aumento proporcional en todas sus categorías. Las autoridades han recordado que este mecanismo busca mantener actualizadas las sanciones y garantizar su efecto disuasivo frente a conductas que afectan la convivencia ciudadana.

Las multas Tipo 1, equivalentes a cuatro salarios mínimos diarios, tendrían un valor aproximado de $233.452. Estas sanciones aplican a infracciones consideradas de menor impacto, pero muy frecuentes, como no recoger los excrementos de las mascotas, ingresar o salir de estaciones de transporte por lugares no autorizados o hacer uso indebido del espacio público.

Las sanciones más comunes y su impacto en el bolsillo ciudadano

Las multas Tipo 2, calculadas sobre ocho SMDLV, alcanzarían cerca de $466.904. En este grupo se sancionan conductas como evadir el pago del transporte público, participar en riñas, portar armas o sustancias peligrosas en espacios públicos o utilizar equipos móviles reportados como hurtados.

Por su parte, las multas Tipo 3, equivalentes a dieciséis SMDLV, se ubicarían alrededor de $933.808. Estas corresponden a infracciones como la perturbación de la tranquilidad por ruido excesivo, la comercialización de celulares hurtados, la tenencia de fauna silvestre como mascotas, actos de exhibicionismo o la manipulación indebida de puertas en estaciones de transporte.

Finalmente, las multas Tipo 4, las más altas del Código, llegarían a un valor aproximado de $1.867.616, al equivaler a treinta y dos salarios mínimos diarios. Se aplican a conductas de alto impacto para la convivencia, como arrojar residuos en el espacio público, hacer uso inadecuado de la línea de emergencias 123, realizar necesidades fisiológicas en lugares públicos, resistirse a la autoridad o consumir, portar o comercializar sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas en espacios prohibidos.

Este sistema de indexación garantiza la actualización periódica de las sanciones conforme al salario mínimo, pero también implica un mayor costo económico para quienes incumplen las normas de convivencia. Por ello, las autoridades reiteran el llamado a conocer y respetar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, recordando que la prevención y el comportamiento responsable siguen siendo la mejor forma de evitar sanciones y promover una convivencia pacífica.