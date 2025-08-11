Se cumple el plazo para el desalojo de cerca de 400 indígenas Emberá de la UPI La Rioja

El Idipron entregó un plazo de tres días para que las cerca de 400 personas de la comunidad indígena Emebrá asentada en la UPI La Rioja desaloje voluntariamente esa edificación porque habría un riesgo inminente. La evacuación tendría que hacerse este 8 de noviembre.

¿Por qué el Distrito ordenó desalojar la UPI La Rioja?

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, entregó detalles de la situación de riesgo en la que estaría la comunidad Emberá en este asentamiento. Se refirió a lo que pasará tras cumplirse el plazo de evacuación que vence este 8 de noviembre.

El Idipron instauró una querella ante un inspector de policía y después de tres días de instaurada la querella, arranca entonces la primera audiencia, que se busca en esa audiencia conciliación, para que las personas salgan voluntariamente de La Rioja.

El instituto aseguró que hay un riesgo en la infraestructura, razón por la población está en riesgo y que el Distrito no lo va a permitir. Además, el inicio de las obras del metro frente a los cientos de niños que aún permanecen en este lugar sería altamente peligroso:

Arrancan ya las obras de metro, eso que significa que vamos a tener maquinaria pesada ahí al frente de La Rioja y eso, por supuesto, para niñas y niños implica un tercer riesgo.

Indígenas Emberá se niegan a abandonar la UPI La Rioja en Bogotá

Noticias RCN conversó con los líderes de la comunidad Emberá, quienes se niegan a abandonar el asentamiento pese al plazo que les dio el Distrito:

“Nosotros queremos estar aquí, no vamos a ir a otro sitio, es casa, pero esperamos el retorno. Nosotros llevamos dos meses pidiendo a una entidad”, dijo una líder indígena.

Mientras que Quintero especificó que la orden viene de un Tribunal:

Tenemos un juez que nos obliga a desalojar La Rioja, lo estamos haciendo por las vías legales para poderle dar a la comunidad todas las garantías.

En Bogotá no están contemplados asentamientos de carácter colectivo, ni en el Parque Nacional ni en ningún sector de la capital.

El secretario de Gobierno confirmó que el Parque Nacional no es una alternativa para esas comunidades. Les ofrecieron, en medio de la conciliación, arriendos en diferentes puntos de la capital o desplazarse a la Unidad de Protección Integral La Florida.