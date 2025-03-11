En video: indígenas Emberá agredieron a gestores de convivencia en UPI La Rioja

En horas de la tarde de este domingo 2 de noviembre se registró un altercado en la Unidad de Protección Integral La Rioja, en Bogotá, protagonizado por varios integrantes de la comunidad indígena Emberá.

RELACIONADO Líder indígena denuncia a aerolínea colombiana por la pérdida de su bastón simbólico

Indígenas Emberá protagonizaron altercado en UPI La Rioja

Según la información conocida, el incidente ocurrió cuando los gestores de diálogo y convivencia que trabajan en el lugar impidieron el ingreso de bebidas alcohólicas, ya que su consumo está estrictamente prohibido dentro de las instalaciones.

La situación generó una confrontación verbal y física entre algunos miembros de la comunidad y el personal encargado de mantener el orden.

Hasta el momento no se reportan heridos de gravedad, y se espera que las instancias de diálogo intercultural retomen conversaciones con los líderes Emberá para evitar nuevos hechos de violencia.

Las imágenes conocidas por este medio dejan ver el momento en el que un hombre de la comunidad Emberá agrede de manera violenta a uno de los gestores y cómo otros dos, junto a un oficial de la Policía, intentan controlarlo.

En el video se escuchan las voces de algunos presentes solicitándole al informado de la institución capturar al sujeto.

En otra escena también se observa a una mujer indígena que empuja a una de las gestoras de convivencia indicándole que tienen hambre y forcejeando una cesta en la que supuestamente lleva comida. Sin embargo, la funcionaria del Distrito, en varias oportunidades, le indica que no puede ingresar trago al lugar.

RELACIONADO Denuncian que vocero Emberá estaría impidiendo retorno de 60 niños

Autoridades denuncian afectación al derecho a la educación de estudiantes Emberá

Entretanto, este lunes también se conoció una denuncia de Secretaría de Educación del Distrito y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación en la que manifestaron su preocupación por la interrupción del proceso educativo de 13 niños, niñas y jóvenes de la comunidad Emberá, quienes dejaron de asistir a clases debido a presiones ejercidas por un dinamizador cultural.

De acuerdo con las entidades distritales, la situación se presentó luego de que la Secretaría de Educación decidiera no renovar el contrato con dicho dinamizador, tras comprobarse que este se encontraba en estado de embriaguez mientras acompañaba a los estudiantes en la ruta escolar.

Según el comunicado conjunto, tras la finalización de su vínculo contractual, el exfuncionario habría influido en algunas familias para que no enviaran a sus hijos e hijas al colegio, lo que constituye una grave vulneración al derecho fundamental a la educación.