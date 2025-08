Indígenas denuncian que la Reforma a la Salud destruye su sistema propio y vulnera sus derechos

A las movilizaciones sociales que ya se adelantan en el país se suma el malestar de comunidades indígenas, que han comenzado a tomar acciones contra el Gobierno Nacional por la implementación del Decreto 0858.

La medida hace parte de la Reforma a la Salud impulsada desde el Ejecutivo.

En este sentido, pueblos como los Yukpa y los Wayú, acusan al Estado de atentar contra su autonomía y de poner en riesgo el acceso a servicios de salud construidos por ellos mismos durante más de dos décadas.

Siete cabildos gobernadores del pueblo indígena Yukpa y trece autoridades del pueblo Wayú, del resguardo de la Alta y Media Guajira, anunciaron acciones directas contra el Gobierno Nacional tras la expedición del Decreto 0858, una norma con la que se establece un nuevo modelo para la prestación de servicios de salud.

El decreto, que entrega a los entes territoriales la administración del sistema, ha sido recibido por estas comunidades con rechazo, pues aseguran que no fueron consultadas.

Asimismo, mencionan que sus condiciones particulares no fueron tenidas en cuenta y que el cambio vulnera derechos fundamentales como el acceso a una atención en salud culturalmente pertinente.

Según los pueblos indígenas, el decreto no solo ignora los procesos propios que han construido durante más de 25 años, sino que pone en peligro el funcionamiento de sus sistemas comunitarios, que han permitido la atención de miles de personas en zonas donde el Estado ha estado históricamente ausente.

Edwar Álvarez Vacca, exfuncionario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), explicó que el modelo que promueve el Gobierno es inviable en territorios indígenas, porque no responde a las realidades sociales, culturales ni económicas de estas poblaciones.

En el tema de la atención primaria, como modelo predictivo, resolutivo y preventivo, esto no es cierto para los pueblos indígenas. ¿Por qué no es cierto? Porque no se establece dentro del decreto cómo van a resolver los determinantes sociales en salud del pueblo indígena Wayú.