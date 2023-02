Atención: ciudadanos indígenas se tomaron edificio de la Alcaldía de Medellín

Este 22 de febrero se conocieron imágenes de un grupo de indígenas ingresando por la fuerza al edificio de la Alcaldía de Medellín, donde ya hacen presencia las autoridades para controlar la situación.

En los videos se ve cómo, al parecer, habrían destruido parte del mobiliario de la entidad. Incluso estarían utilizando menores de edad en este hecho.

El alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle, se pronunció a través de su cuenta de Twitter, explicando que la protesta obedece a que la comunidad indígena estaría pidiéndole al mandatario que les permita usar niños para pedir limosna, trabajar, entre otras cosas.

“Se realiza una protesta a la que no voy ceder: una comunidad indígena (saben que los respeto) me pide que los deje usar sus niños para pedir plata, trabajar, hacer bailes a extranjeros hasta altas horas de la noche. En Medellín esto no está y no estará permitido”, dijo Quintero.

En otras imágenes, grabadas desde el exterior de la Alcaldía, se aprecia el momento en que varios integrantes de la comunidad se enfrentan a la fuerza pública usando palos. Incluso, se ve a varias mujeres acompañadas de niños mientras agreden a funcionarios de la Policía Nacional.

Estos hechos se producen el mismo día en que el gremio de taxistas adelanta protestas en todo el país, incluyendo Medellín, donde llevan a cabo un plan tortuga, pidiendo al Gobierno Nacional regular las plataformas de transporte, los precios de la gasolina, entre otras cosas.

