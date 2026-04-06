Indignación en Contratación, Santander por presunto envenenamiento de 15 mascotas

En el municipio de Contratación, Santander, crece la indignación por el presunto envenenamiento de al menos 15 perros y gatos en las últimas semanas.

La muerte masiva de estas mascotas encendió las alarmas de las autoridades, que investigan la posible responsabilidad de una mujer señalada de haber cometido hechos similares en Bogotá.

Vecinos relataron que algunos animales lograron sobrevivir. “La envenenaron, pero mire, se salvó. Estamos nosotros los vecinos, ahora vamos a tratar de sacar a los perritos de allí, porque no pueden tomar leche de ella, se mueren”, expresó un habitante de la zona.

Comunidad de Contratación exige respuestas

La situación ha generado rechazo y preocupación en la población. “La comunidad contrateña rechaza de manera contundente el envenenamiento de más de 10 mascotas en los últimos dos meses. Esto tiene consternada a la comunidad y no puede quedar en la impunidad. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que investiguen y den con los responsables de estos hechos”, manifestó Iván Serrano, concejal de Contratación.

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Los habitantes insisten en que se trata de un ataque sistemático contra los animales y piden medidas inmediatas para frenar estos hechos.

Autoridades adelantan investigación

La Alcaldía de Contratación confirmó que junto a la Inspección de Policía y la Policía Nacional se adelantan labores de investigación.

“La gente presume ser una señora que es de acá del municipio pero vivía en Bogotá y tenía estas prácticas documentadas en un video. Sin embargo, esta persona de la cual aún no tenemos pruebas tangibles tiene diagnosticada una enfermedad por psiquiatría. Sus hijos se encuentran en Bogotá. Estamos en labores de investigación para poder tener certeza de quién realiza estos hechos tan lamentables”, señaló la administración local.

El caso mantiene en alerta a la comunidad y a las autoridades, que buscan esclarecer la responsabilidad y evitar que se repitan ataques contra los animales.