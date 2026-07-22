Camila Potosí fue sacada de su casa engañada y asesinada junto a su bebé en gestación

El asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que se encontraba en el octavo mes de embarazo y que estuvo desaparecida durante varios días sigue siendo un misterio.

El cuerpo de la joven fue identificado por su familia en las últimas horas. Fue encontrado en zona rural de Cali, a orillas de un río, con evidentes signos de violencia y tortura.

Una mujer sería la principal sospechosa de la desaparición y asesinato de la joven en embarazo. Según el testimonio de la familia, la había conocido pocos días antes y le habría ofrecido regalos para su bebé. El día que se perdió su rastro, salió de su casa con esta persona, a bordo de una moto.

¿Qué pasó con la bebé que esperaba Camila Potosí?

Las autoridades determinaron que a María Camila Potosí le propinaron al menos cuatro heridas con arma cortopunzante. Una de estas lesiones habría sido infligida directamente en la zona del vientre, además de presentar heridas en el cuello.

Uno de los principales cuestionamientos es que pasó con la bebé que esperaba y que estaba a solo semanas de nacer.

La información extraoficial que se conoce es que la bebé que esperaba nunca nació y habría muerto su vientre.

¿El caso de Camila Potosí no tuvo acompañamiento?

Un aspecto particularmente preocupante habría sido la falta de acompañamiento institucional durante la desaparición de María Camila.

La Alcaldía de Cali confirmó que "en el caso de María Camila Potosí no llegó a las líneas de atención de Casa Matria pero tampoco a la Secretaría de Seguridad y Justicia donde no se tiene registros de atención".

La familia denunció que no recibió apoyo cuando reportó la desaparición, viéndose obligada a recopilar por su cuenta cámaras de seguridad y pruebas que actualmente utiliza la Fiscalía.

El caso de María Camila no es aislado. Tres mujeres más han sido encontradas en condiciones similares: desaparecidas y posteriormente halladas sin vida en diferentes puntos de la capital del Valle del Cauca.

Las cifras son alarmantes,45 mujeres han muerto de manera violenta en Cali en lo corrido del año.